Eutingen Gegen den Missbrauch

Das unterstrich auch Knut Maier vom Förderverein der Grundschule, der Spenden für das Stück gesammelt hatte. Er dankte seiner Stellvertreterin, die sich stark für das Projekt eingesetzt habe.

Philipp Nägele und Maria Vrijdaghs von der "theaterpädagogischen Werkstatt" forderten die Eltern auf, sich in die Rolle ihrer Kinder zu versetzen und den Dreiteiler mitzuerleben. Beispiele wurden aufgeführt und besprochen.

Immer ging es um das Thema, Kinder präventiv über sexuellen Missbrauch aufzuklären. Seit einigen Jahren steht das Duo aus Freiburg und Konstanz mit dem Programm auf der Bühne.

Das Projekt "Mein Körper gehört mir!" wurde 1994 von der "theaterpädagogischen Werkstatt" zusammengestellt und seither immer wieder optimiert. Das Stück wird mit einem Lied umrahmt, sodass sich die Kinder das Thema auch bildlich verinnerlichen.

Immer wieder sollen diese erfahren: "Mein Körper gehört mir. Niemand kennt meinen Körper so wie ich es tu!" Mit Theater-Szenen veranschaulichte das Duo Themen wie "Nein/Ja-Gefühle", Selbstbewusstsein und sexueller Missbrauch. Mit Beispielen zeigen sie auf, was gut und was verboten ist. Die Kinder sollen Erfahrungen sammeln und können sich einbringen.

Diesen Part mussten die Eltern bei der Projektvorstellung übernehmen. "Da können die Kinder schon mal sieben Minuten und mehr Beispiele aufzählen", warf Philipp Nägele ein.

Von Alltagszenen, wie sich Freunde begegnen, aber auch bis zu härteren Szenen, wo Kinder unangenehm berührt werden, zeigten die beiden Schauspieler das Spektrum auf.

Eine Szene blieb den Zuschauern besonders im Gedächtnis: Ein Junge wird von seinem Bruder sexuell missbraucht und vertraut sich mehr Erwachsenen an, doch keiner unternimmt etwas. "Das kommt leider häufig vor. Laut Statistik braucht es sechs bis acht Anlaufstellen", erklärte Maria Vrijdaghs.

Auch die Chatroom-Szene beschäftigte die Eltern. Bei dieser trifft ein Kind eine Internetbekanntschaft, die es ins Gebüsch ziehen will. Die drei Regeln der Schauspieler fanden die Eltern anschaulich. Diese besagen, dass Kinder auf ihr Ja-/Nein-Gefühl hören sollen und selbst entscheiden, was sie wollen. Zum anderen, dass eine Vertrauensperson weiß, wo sie sind und was sie machen. Und zu allerletzt, dass sie jederzeit Hilfe bekommen können.

"Es ist ein umfangreiches Projekt, aber wir müssen auch bedenken, dass wir heute die komprimierte Aufführung zu sehen bekommen haben", erklärte Jürgen Sroka.