Eutingen Geflügel leidet unter der Stallhaltung

Eutingen/Tübingen-Horb. Die Mitgliederzahl im Kreisverband ist vergangenes Jahr leicht unter 1000 Mitglieder gerutscht, was der Kreisvorsitzende Hubert Vogg nannte und meinte: "Es bleibt zu hoffen, dass dieser Trend wieder umzukehren ist."

Er berichtete von der Familien-Messe "fdf" in Tübingen, an der die Kleintierzüchter in der Halle 19 ihre Tiere in tollen Volieren der Öffentlichkeit präsentierten. Da die Hauptversammlung in die Zeit der neuen "fdf" fiel, konnte er ganz frisch von den neuesten Messeeindrücken berichten: "Immerhin besuchten 72 000 Besucher die Familienmesse. Einige davon verschafften sich ein Bild von unseren Tieren".

Viele Geflügelschauen werden abgesagt