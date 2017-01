Eutingen Fußball in der Region deutlich vorangebracht

Eutingen. Als jüngstes Kind von Monika und Josef Platz wurde Kaspar am 5. Januar 1937 geboren. Er besuchte die Volksschule in Eutingen und begann anschließend eine Lehre bei der Schreinerei Deuble in Nagold. Er wechselte zu einer Schreinerei nach Böblingen und kam 1957 in die Holzabteilung von Daimler nach Sindelfingen. "Damals hat man noch viel aus Holz gemacht, ganze Armaturenbretter", erklärt Platz.

Sein Herz schlug bereits in jungen Jahren für den Fußball, weshalb er dem Sportverein Eutingen beitrat. Von 1962 bis 1967 war er Jugendleiter, dann drei Jahre im Ausschuss tätig, er betreute die Aktiven als Abteilungsleiter Fußball und übernahm das Amt des Schriftführers. Von 1982 bis 1994 führte er als Kassierer die finanziellen Geschicke des Vereins. "Ich hatte schon fast jedes Amt inne – bis auf das des Vorsitzenden", erinnert sich der Jubilar.

Seine Familie und vor allem seine Frau Irmgard verzichteten so manches Mal auf den Familienvater, der sich auch für den Fußballbezirk stark einbrachte. Als beim Jugendstaffeltag 1965 ein Nachfolger für das Amt des Staffelleiters gesucht wurde, übernahm Kaspar Platz nach kurzer Bedenkzeit diese Aufgabe. Er wurde Kreisjugendleiter.