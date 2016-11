Eutingen Für den Casanova ist im Himmel lange kein Platz frei

Ein Unbekannter hätte Thomas Herzogs Bremsleitung am Porsche durchgeschnitten, weshalb Kriminalbeamter Harry Klein (Oliver Kramer) die emotional belastete Eva verdächtigte. Dazu kamen die beiden Erbschleicher, Willi Herzog, Onkel von Thomas Herzog (Volker Pusch), und dessen Frau Hilde (Sandra "Higgi" Kurbjun).

Da half auch die Drohung von Eva nichts: "Jetzt verlasset ihr mein Haus, sonst ruf ich Volker Pusch, der ist bei der Polizei." Dieser musste bei den drei Aufführungen am Freitag und Samstag – sowie erstmals am Sonntag – einige Polizisten-Witze einstecken.

Jedoch nahm sich der Eutinger selbst auf die Schippe, als ihn Kriminalbeamter Harry Klein beim Einbrechen erwischte und sich als Inspektor zu erkennen gab: "Es ist schon erstaunlich, was für Gestalten bei der Polizei arbeiten."

Der von Alexandra Pusch hergeschobene Holzbalkon, den der SVE gebastelt hatte, stellte die von Ansager Michael Köhn angekündigte Kulisse dar. "Manchmal gefrieren die Schauspieler ein. Das ist ganz normal. Dann bitte nicht aufstehen und auf die Toilette gehen. Das ist keine Pause, sondern so gewollt", beschrieb Köhn. Er hatte nicht zu viel versprochen, denn im Stück steigerten sich die Charaktere.

Als hätte Eva Herzsprung das Durcheinander nicht gereicht, rief noch Madame Jackeline Schulze, Hellseherin und Wahrsagerin (Anissa Meier), den Geist von Thomas Herzog hervor. Dieser trieb sein Unwesen, versteckte Geschirr und Kleidung.

Er tränkte den Tee von Prokurist Wolfi Biedermann (Raimund Sattler) mit Whiskey und versteckte dessen Thermo-Unterwäsche mit Cordweste und Hosenträgern als er duschte. So musste der Freund der Verklemmtheit, der am liebsten zum Seniorentanz ins Café Sökler nach Göttelfingen gehe, den roten Bademantel von Eva Herzsprung überstreifen. "Der hat als Liebhaber so viel Ausstrahlung wie ein Marmorkuchen", merkte Hilde an.

Sie erfuhr, dass ihr Willi sie mit der Betrügerin Rosi Schwarz hintergangen hatte. Die Schwarze Witwe war auch für den Geist von Thomas Herzog keine Unbekannte. Dieser konnte jedoch nicht in den Himmel aufsteigen, bis er all seine Sünden auf Erden gut gemacht hatte.

Für große Lacher sorgten die Darsteller, die an allen drei Tagen volles Haus hatten. Bei Textpatzern halfen die Souffleusen Christine Pusch und Annette Nesch aus. Das perfekte Styling setzte Ines Dey um. Zahlreiche Helfer waren am Gelingen der drei Aufführungen beteiligt. Am Schluss erlebte das Publikum ein Happy End, denn ein blonder Engel (Yasmin Kramer) holte Thomas zu sich in den Himmel.