Eutingen Fülle von Aufgaben – nur das Geld fehlt

Im Dezember war es noch eine Zuführungsrate von 686 000 Euro, die von der Gemeinde vorgelegt worden war. Nun steigt die Summe auf 802 000 Euro an – vor allem aufgrund der niedrigeren Kreisumlage.

Allerdings steigen die Personalausgaben um 30 000 Euro gegenüber dem Entwurf. Ebenso waren bei der ersten Berechnung noch nicht die aktuellen Kosten für die Schülerbeförderung von 4200 Euro drin gewesen. Außerdem war noch nicht beschlossen, dass die Straßenbeleuchtung später ausgeschaltet und früher angeschaltet wird. Dies wird 6500 Euro mehr (gesamt 42 500 Euro) kosten.

Einen großen Teil der Veränderung machen die Änderungen des Betreuungsangebots in den Kindergärten aus. Hier fallen 62 000 Euro Mehrkosten an. Eine Million Euro gibt die Gemeinde nun für die Betreuung der Kinder aus.

Der größte Unterschied liegt bei der Kreisumlage. Eingeplant waren rund 2,2 Millionen, jetzt aber werden es nur zwei Millionen sein.

Im Vermögenshaushalt sieht es nicht anders aus: Ein zusätzlicher Arbeitsplatz soll nun statt 500 Euro 4000 Euro kosten. Ebenso soll ein Verwaltungsprogramm für Kindergärten rund 10 000 Euro kosten, das bisher noch nicht im Haushalt war.

Die Straßenbeleuchtung in der Benzstraße und im Karl-Akermann-Weg war mit rund 33 000 Euro noch nicht miteingerechnet. So kommt es, dass man nun statt 686 000 nun 801 000 Euro als Zuführungsrate hat. "Damit sind wir bei einer neuen Kreditaufnahme von 760 000 Euro, wobei wir von einer Tilgungsrate von 385 000 Euro ausgehen, was insgesamt eine Nettoneuverschuldung bedeutet", so Jöchle, fügte aber hinzu: "Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht."

Sebastian Lazar sprach von einem "immensen Haushalt" und fragte, ob die geplanten Einnahmen realistisch seien. Jöchle antwortete: "Wir gehen davon aus, dass wir das umsetzen können, was auf der Einnahmeseite steht, wie die Bauplatzverkäufe."

Rohrdorf

Zwei Baumaßnahmen stellte der Ortschaftsrat für die Beratung des Haushaltsplanes auf die Tagesordnung.

Zum einen wurde die Belagserneuerung des Schlösslewegs 2016 nicht umgesetzt, weshalb die Kosten in den Haushalt 2017 aufgenommen werden sollten. "Interessant, nun sind es 15 000 Euro", wunderte sich Herbert Herzog, wie die Gesamtkosten von 23 000 Euro sich um ein Drittel verringern konnten. Er regte zum Nachhaken an.

Ortsvorsteher Rolf Walddörfer sagte, dass geprüft werden solle, ob anstelle der geplanten Sanierung ein beitragspflichtiger Vollausbau des Weges erfolgen solle. Er zeigte auch die Kehrseite der Vollsanierung auf: "Diese kann frühestens 2018 erfolgen." Nachdem sich Anwohner gegen die bisher geplante Maßnahme ausgesprochen hatten, beratschlagte der Ortschaftsrat. Ein weiteres Angebot soll eingeholt und Kostenschätzungen für die Vollsanierung vorgebracht werden.

Zum anderen trug Walddörfer die Neuerungen zum Geh- und Radweg zu den Sportstätten vor. Nach bisherigen Kostenermittlungen solle dieser inklusive Beleuchtung 331 000 Euro kosten.

Die Verwaltung warte die neue Einstufung des Weges im Kreiswegeplan ab. "Bisher waren wir relativ weit hinten", erklärte Walddörfer, dass die Förderung nur möglich sei, wenn der Geh- und Radweg eine höhere Priorität bekomme. Denn nur dann wäre ein Zuschuss möglich und damit auch der Bau. Vorher werde die Verwaltung das Projekt aus finanziellen Gründen nicht umsetzen können.

"Die Verwaltung schlägt vor, über den Antrag des Ortschafrats nach Vorliegen der Entscheidung über die Zuschussmöglichkeit im Gemeinderat zu beraten", sagte Walddörfer vor und fügte hinzu, dass der Grunderwerb für die benötigten Flächen nicht abgeschlossen werden konnte. Herbert Herzog begrüßte das Vorgehen, da noch nichts entschieden sei und eine Planung damit nicht möglich sei.

Walddörfer brachte noch die Vorrichtung der Mai- und Christbäume ein, die in der Ortsmitte installiert werden sollte. Dadurch soll die Sicherheit erhöht werden: "Das ist wie ein U, in das der Baum eingeschoben und dann noch einmal mit einem U fixiert wird." Die Sicherheit gegen Umfallen oder Abknicken beim Aufstellen sei damit gegeben. Die Vorrichtung ist mit 2500 Euro veranschlagt.

Göttelfingen

Der mit Großprojekten wie Ansiedlung eines Vollsortimenters, dem Umbau des Sportgeländes oder dem Bahnhaltepunkt Nord ordentlich durchzogenen Haushaltsentwurf müssen weitere 120 000 Euro für Straßenunterhalt dazugerechnet werden. Dass da für die Göttelfinger Wünsche nicht mehr viel übrig bleibt, ist klar. Die seit einer halben "Horber Hochbrücke" (neue Definition für Ewigkeit) dringend benötigte Aussegnungshalle flog erneut aus dem Haushaltsansatz.

Hier müssen sich die Göttelfinger selbst helfen. Dies wird derzeit über bürgerliches Engagement und die mögliche Aufnahme in das "Leader"-Programm versucht.

Auch Gelder für eine Anschubfinanzierung für die Bauleitplanung des angedachten Neubaugebietes "Im Täle" sind nicht vorgesehen. Im Rat erinnerte man sich daran, dass man diese Mittel in der Klausursitzung selber strich, da man festlegte, dass man die Baugebiete in Weitingen und Eutingen favorisieren wird.

Horst Niessner sah deshalb den Vorstoß von Ortsvorsteherin Diana Wally skeptisch, die einen Betrag von 5000 Euro als Zeichen des guten Willens im Haushalt wiederfinden will, damit man zumindest in die ersten Gespräche mit einem Erschließungsträger gehen könnte. "Dafür gibt es im Gemeinderat keine Mehrheit – wir würden damit unsere Klausursitzung ad absurdum führen. Die damaligen Überlegungen wären dann für die Katz." Trotzdem stimmten alle Ortschaftsräte für diesen Vorstoß.

Im Vermögenshaushalt finden sich für Göttelfingen kein Großprojekt. Selbst der herbeigesehnte Breitbandausbau findet sich nicht im Zahlenwerk. Vorgesehen sind 3500 Euro für die Restarbeiten des Dachgeschossausbaus am Rathaus, 6000 Euro für den Wasserleitungsausbau beim Steigweg und rund 30 000 Euro für die Anschubfinanzierung für den Ausbau der Straße zwischen Göttelfingen und Eutingen. Ob der Gemeinderat dies alles so beschließt, das muss sich erst noch zeigen. Was schon feststeht ist, dass man wieder einmal den monetären Gürtel enger schnallen muss.

Weitingen

Etwas Grummeln war im Ortschaftsrat deutlich zu vernehmen. "Wir suchen und suchen, aber finden nicht viel für Weitingen", monierte Ortsvorsteher Roland Raible beim Durchblättern des Vermögenshaushaltes. Von dem Beachvolleyballfeld am Eutinger Sportplatz und dem Verlegen des Spielplatzes habe er hingegen bis vor Kurzem noch nie gehört. Es werde immer wieder etwas drauf gesattelt, man lerne nicht, kritisierte er in Richtung Verwaltung.

Hermann Nesch hingegen beschwichtigte: "Wir hatten auch schon fette Jahre in Weitingen. Außerdem kommen auch Projekte wie die Hallensanierung und das Feuerwehrhaus."

Immerhin, für das Landessanierungsprogramm Weitingen sind 143 000 Euro eingestellt. Damit können Sanierungen und Aufkäufe gestemmt werden. Und auch die Kanalsanierung wird für 250 000 Euro in Angriff genommen. Der selbe Betrag kommt im Jahr 2018 noch mal hinzu, sodass die Kanalsanierung in Weitingen dann abgeschlossen sein wird.

Die Markthalle, für die eigentlich schon im September hätte Baubeginn sein sollen, soll nun im Frühjahr 2017 angepackt werden. Die Bausumme wurde um 25 000 Euro aufgestockt. Bereits bewilligt sind 230 000 Euro. Abzüglich eines kräftigen Zuschusses bleiben noch 110 000 zu finanzieren. Für Arbeiten am Rathausgiebel und an den Wänden im Innenbereich fallen 10 000 Euro an.

Das Baugebiet "Seite" soll in die zweite Runde gehen. In diesem Jahr soll der Bebauungsplan erstellt werden, 2018 soll dann erschlossen werden. Alles in allem kommen rund 500 000 Euro zusammen, die aus den Bauplatzverkäufen finanziert werden sollen. Steffen Frank regte angesichts leicht anziehender Zinsen an, hier noch mehr Tempo zu machen, um die Bauplätze an den Mann zu bringen. Man könne das anregen, entgegnete Raible, allerdings seien die Mühlen der Verwaltung nicht immer so schnell.

Was sich aber bereits abzeichnet: die Verschuldung zeigt nach oben. Nach der Kreditaufnahme von 375 000 Euro liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 662 Euro und entfernt sich immer mehr von dem Ziel der 500 Euro.

Die Zahl einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1000 Euro ist nicht mehr so fern, sollten alle angedachten Großprojekte angepackt werden.