Eutingen Fuchtel zeigt seine poetische Ader

Traditionell gehörte die Rede von Edmund Teufel von der Baisinger Bier Manufaktur Teufel zum Fassanstich. Dieser ging auf den aktuellen Biertrend ein und hob hervor, dass gerade deshalb traditionelle Feste wie das 31. Bockbierfest in Göttelfingen wichtig seien. Zusammen mit dem Musikverein halte die Brauerei an diesem Brauch fest.

"Dieses Mal ist es ein besonderes Bockbierfest", spielte Fuchtel nicht etwa auf seinen folgenden Fassanstich an. Die Brauer würden heuer den 500. Jahrestag des Reinheitsgebotes feiern. Als ehemaliger Eutinger kenne er nicht nur die Baisinger Brauerei, er sei auch ein Fan der "Hopfenzopfler". Göttelfingen sei früher eine Hopfenzopfler-Hochburg gewesen. "Ich hatte viel Kontakt hierher, auch zu Most, und habe das alles in guter Erinnerung behalten", so der Abgeordnete des Wahlkreises, der sich im Gäu wohl fühle.

Mit einem Gedicht ging er auf das Bockbierfest ein: "Das 31. Bockbierfest ist eine gute Tat, weil die Baisinger Brauerei gute Einfälle hat. Das Gebräu vom Teufel kann sich sehen lassen, sonst wären hier nicht so viele Menschenmassen." Diese ließen sich die Spezialitäten wie Zanderfilet im Bierteig oder gegrillte Schweinshaxe schmecken.

Nach zweimaligem Klopfen hatte Fuchtel das Fass angezapft, sodass das Bier fließen konnte. Der Musikverein Betra unter der Leitung von Martin Stöckel spielte ein "Prosit der Gemütlichkeit".

Auf dessen Auftritt folgte die Trachtenkapelle Gündringen, die während der Kaffee- und Kuchen-Zeit spielte. Der FC Göttelfingen ließ es sich im Jahr seines 90. Geburtstags nicht nehmen und schickte seine Tanzgruppe "Dance & Fun For Girls" auf die Bühne, die die Besucher überraschten. Der Vesperabend wurde von der Musikkapelle Eutingen unter der Leitung von Michael Eberhart eingeleitet.