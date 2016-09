Eutingen Frau heiratet immer drei Wochen später

In Hausach machten die DRKler Pause. Von dort ging es nach Freiburg, wo "Schwarzwald-Mädle" Bärbel wartete. Sie gab der Gruppe ein Rätsel zu ihrem "Bollenhut" auf. Von da an schauten sich die DRKler den Hut an und versuchten, die Bollen zu zählen. Bärbel führte die Gruppe durch den Markt und meinte: "In Freiburg ist sechs Tage die Woche Markt."

Am Münster, das einst die Bürger bezahlt hatten, klärte die Führerin auf, wieso dort Ovale und Striche verewigt wurden. "Freiburg ist eine Marktstadt und damit hier keiner betrügt, sind die Maße vorgegeben. Wenn Sie also ein Brot kaufen, können Sie hier herkommen und dieses abmessen", zeigte Bärbel auf die Vorgabe für einen Laib Brot. Ein kleineres Oval war darunter, zu dem Bärbel die Erklärung anfügte: "Das war für schlechtere Zeiten, wenn die Ernte nicht so gut ausfiel."

Die Besucher hörten Geschichten zur Stadt, den Herren aus der Herrengasse, dem Erzbischof und dem Schwabentor. Auswendig sagte das nicht verheiratete Schwarzwaldmädle ein Gedicht zum Schwabentor auf und erhielt dafür viel Applaus.