Eutingen Fortschrittlicher Ort überzeugt Kandidaten

Der Kandidat durfte daraufhin zusammen mit dem wohlhabenden Eutinger, Hermann Schach, in dessen grünem Porsche eine Eutingen-Tour unternehmen. "Wir sind in die Siedlung hinausgefahren. Da war die Gartenstraße die einzige Straße, die schon asphaltiert war. Die restlichen Straßen waren nur geteert", denkt Julius Schaffner zurück. Die gewölbte Eutinger B14, mit ihren Kandeln rechts und links, war bereits kanalisiert, was damals selten gewesen sei. Der ländlich geprägte Julius Schaffner war von Eutingen angetan und trat deshalb im Wahlkampf an.

Er mietete sich einen VW, um nach Eutingen zu kommen, immer wieder hielt er in den örtlichen Wirtschaften eine Wahlveranstaltung ab. "Davor ging man in die Kirche, die gerade renoviert wurde. Alle Bänke waren ausgeräumt und man saß auf Klappstühlen. Ich werde es nie vergessen: Da klapperte es hinter mir und schon haben einige Jungen die Stühle zusammengestellt und Karten gespielt in der Kirche", sagt Julius Schaffner – er wisse bis heute deren Namen.

Nach zahlreichen Veranstaltungen und Wahlstammtischen kam der Wahltag immer näher, der für Schaffner einen großen Erfolg mit sich bringen sollte. "Ich gewann im ersten Wahlgang, das war für mich eine große Überraschung. Ich hatte zwei Gegenkandidaten", sagt er heute. Ein einheimischer Kandidat habe damals Heimvorteil gehabt, umso größer sei die Überraschung gewesen.

Gemeindeschreiberin entwickelt sich zu wertvollster Arbeitskraft

Das gemietete Auto stand nicht mehr zur Verfügung. "Wir mussten schauen, wie wir an dem Wahlabend noch nach Eutingen kommen", erinnert er sich. Seine Frau Helga habe er mitgenommen und für die damals vier Jahre alte Tochter Carola schnell eine "Kindsmagd" gesucht. Gegen 22 Uhr kamen die Schaffners im Eutinger "Waldhorn" an, wo bis nachts gefeiert wurde. Im Bett der Kinder der "Waldhorn"-Wirtsfamilie übernachteten Herr und Frau Bürgermeister.

Die Amtseinsetzung fand im ehemaligen Linde-Saal statt, der damals über einem Viehstall lag und baufällig gewesen sei. "Der Kreisbaumeister schaute sich den an und meinte: ›Das hält er aus‹." So konnte Julius Schaffner am 25. April 1966 als Bürgermeister von Eutingen eingesetzt werden.

An seinen ersten Arbeitstag erinnert er sich gut – nicht einmal Schreibzeug habe er im Schreibtisch gefunden. Seine erste Amtshandlung sei gewesen, sich ein paar Stifte in Horb zu kaufen. Eine alte Registratur aus den 1930er-Jahren sei vorhanden gewesen, ansonsten gab es nur wenige schriftliche Dokumente, weshalb Gemeindeschreiberin Hilde Schmid sich als Julius Schaffners wertvollste Arbeitskraft entpuppte. "Sie hatte alle Daten im Kopf. Ich konnte sie alles fragen", sagt der ehemalige Bürgermeister, der seiner damals rechten Hand noch heute dankbar ist.

Im April eingesetzt, sollte im darauffolgenden September das neue Schulhaus mit Festhalle eingeweiht werden. Doch der Bau stockte und verschlang viel Geld aus den Gemeindekassen. Das Geld fehlte an allen Ecken, erinnert sich Julius Schaffner an einen Berg an Rechnungen. Aus diesen habe Gemeindepfleger Ludwig Akermann die Rechnungen herausgezogen, deren Rechnungssteller am lautesten schrien. "Hätten wir alle auf einmal bezahlen müssen, ohje, das wäre nicht gegangen", so Julius Schaffner. Einmal sei er sogar aufs Landratsamt nach Horb gefahren und habe dem damaligen Sachbearbeiter unter die Arme gegriffen, damit die Abrechnungen schneller bearbeitet wurden.

Als Großprojekt hat er den Neubau des heutigen Rathauses begleitet

Ein Glück sei auch gewesen, dass die umliegenden Gemeinden Rohrdorf, Göttelfingen und Weitingen einen Teil der Schulden, die für den Neubau der Schule aufgenommen werden mussten, übernahmen. Sonst wäre es schlecht um die Gemeinde und ihre Finanzen bestellt gewesen, meint Schaffner. Mit dem Auszug der Schule aus dem alten Rathaus- und Schulkomplex in der Markstraße wurden die Räume für Vereine frei. Der oberste Stock des Rathauses sei kostengünstig gebaut worden. Doch Gelder für die Sanierung habe es keine gegeben, weil die Erneuerung der Ortsdurchfahrt auf dem Plan stand. Kurz darauf baute die Gemeinde Eutingen die erste Kläranlage in der Region am heutigen Standort, das Feuerwehrgerätehaus mit angrenzendem Schlachthaus und den Bauhof.

Durchhaltevermögen war von Julius Schaffner auch bei der Zusammenlegung der vorher selbstständigen Orte Rohrdorf, Göttelfingen, Eutingen und Weitingen zur Gemeinde Eutingen im Gäu gefragt. Nach langen Verhandlungen kam Weitingen 1975 zu den bereits zusammengelegten Orten dazu.

Als weiteres Großprojekt folgten in den 1970er-Jahren die Planungen für das neue und heutige Rathaus. Die Häuser mussten erworben und der Gemeinderat vom Neubau überzeugt werden. Der damalige Regierungspräsident Knut Müller habe die Finanzierungsmittel durch Bund und Land zugesagt. In der Planung wurde das neue Rathaus mit Nordflügel erstellt, konnte so aber erst Jahrzehnte später gebaut werden. Auch war der Gemeindesaal zunächst in dem Bereich vorgesehen, wo heute die Volksbank ihre Räumlichkeiten hat, weshalb der Saal dort nie hinkam. Die Bücherei sollte ursprünglich in einem ebenerdigen Anbau Richtungen Süden, zur Kirche hin, entstehen. Nach Westen war ursprünglich eine große Dachfläche, über dem vorspringenden Sitzungssaal, vorgesehen.

Das Denkmalamt forderte, über dem Sitzungssaal einen Giebel aufzusetzen, erinnert sich Julius Schaffner. So entstand der bis heute noch genutzte Bücherei-Raum. Ende der 1970er-Jahre wurde der Bau in Angriff genommen. Das Alte Rathaus war somit Geschichte und musste abgerissen werden.

Trotz der vielen Herausforderungen blieb Julius Schaffner rund 25 Jahre als Bürgermeister im Amt. Heute erinnert er sich gern an die Zeit vor 50 Jahren und an den Zufall, der ihn nach Eutingen geführt hatte.