Eutingen Förster sind mit Wald zufrieden

In einer Kurzübersicht wurden die wichtigsten Vollzugs- und Plandaten zusammengefasst und man liege im prognostizierten Soll, so die Schnellzusammenstellung der beiden Experten. Mit den 30 000 bis 40 000 Euro Überschuss, die man 2016 erwirtschaften wird und die direkt in die Gemeindekasse fließen, liegt man ebenfalls gut im Planansatz.

Ein zufriedenstellendes Forst-Jahr ist fast zu Ende. Ein Jahr, in dem unvorhergesehene Ereignisse es den Forstwirten jedoch nicht immer leicht gemacht haben, die geplanten Erträge zu erwirtschaften. Schneebruch, Stürme im März und ein Waldboden, der im Winter und Frühjahr zum Holzeinschlag zu nass war, ein trockenes Frühjahr und ein noch trockener Sommer machten den Waldarbeitern das Leben nicht sonderlich leicht. "Wir konnten das Sturmholz immer schnell aufräumen und so dem Borkenkäfer kaum eine Chance lassen, sich zu vermehren", gab Forst-Experte Dennochweiler in seinem kurzen Abriss über das zurückliegende Jahr zudem bekannt.

Für das kommende Jahr hat man dem Waldwirtschaftsplan folgend, den Josef Dennochweiler als ein wenig zu optimistisch angesetzt erachtet, folgenden planmäßigen Holzeinschlag vorgesehen: In Eutingen: Withau Ränke 250 Festmeter (fm). Withau Bannbühl 700 fm. In Weitingen: Alte Steige 160 fm. Rauhe 120 fm, Gemeindehalde/Schnabelhalde 50 fm und allein in der Schnabelhalde 550 fm, in Rohrdorf auf der Ebene 210 fm. Daneben finden noch an verschiedenen Waldorten kleine Hiebe mit insgesamt 130 fm statt. Insgesamt möchte man so etwa 2170 Kubikmeter (fm) Holz ernten und liegt knapp unter der Vorgabe, die die Forstverwaltung für dieses Forsteinrichtungsjahr mit 2200 fm beziffert hat.