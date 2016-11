Eutingen Flucht und Vertreibung prägen die Kindheit

Nach dem Schulabschluss folgten Jahre in Haushalten in Horb und Reutlingen, wo sie ihren späteren Mann, Walter Wollwinder, kennenlernte. Mangels Wohnraums in Reutlingen und weil ihr Gatte eine Anstellung bei der Löwenbrauerei Baisingen gefunden hatte, zog das Paar ins Gäu. Aus der 1957 geschlossenen Ehe gingen die beiden Söhne Siegfried und Jürgen sowie die Tochter Sabine hervor. Als die Kinder zu Schule gingen, fand die Jubilarin in einer Näherei im Schloss Arbeit.

1985 starb ihr Mann im Alter von nur 49 Jahren nach schwerer Krankheit. Vier Jahre später lernte sie bei der Musikerfasnet in Weitinger Franz Schmid kennen, der seine Frau im Alter von 54 Jahren verloren hatte. Am 28. Mai 2011 wurde das Paar auf der Liebfrauenhöhe kirchlich getraut. Knapp zwei Jahre später verlor sie ihren zweiten Mann nach schwerer Krankheit.

Die Jubilarin war ihr Leben lang – vor allem in Baisingen – sozial sehr engagiert. Im DRK-Ortsverband Ergenzingen mit Baisingen war sie über 40 Jahre Sanitäterin, organisierte über 30 Jahre Seniorennachmittage und vertrat die Baisinger Protestanten mehrere Jahre als Kirchengemeinderätin in der evangelischen Kirchengemeinde Mötzingen. In Weitingen wurde sie von ihrem Partner Franz Schmid, der 18 Jahre lang Veranstaltungsleiter des Musikvereins war, in die Vereinsarbeit eingespannt.

Auch in der legendären WPO-Fasnetstanzgruppe sprang sie ein. In Weitingen fühlte sie sich von Anfang an aufgenommen. Bis heute gehört sie den regelmäßigen Stammtischen des Jahrgangs 1932 sowie des WPO an.