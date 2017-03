Eutingen Fit für die großen Gefahrensituationen

Ein Einsatz unter Atemschutz ist in vielen Situationen notwendig: Nicht nur bei Bränden aller Art, auch wenn es um Gefahrstoffe –­ zum Beispiel in Firmen oder im Güterverkehr geht – oder an Orten, wo sich Atemgifte befinden können wie Silos, Tanks oder Biogasanlagen. Im Laufe der vergangenen Woche hat sich der Ausbildungsstand in der Gesamtwehr Eutingen nochmals ein gutes Stück verbessert. Sieben Feuerwehrleute der Abteilung Göttelfingen und zwei der Abteilung Eutingen wurden zu Atemschutzgeräteträgern ausgebildet. Dafür verbrachten die neun Feuerwehrleute drei Abende sowie den Samstag in der Atemschutzübungsanlage Sulz.

In den 19 Unterrichtsstunden lernten sie theoretische Grundlagen, zum Beispiel über Einsatzgrundsätze, Gefahren an der Einsatzstelle, die Atmung, Atemgifte und die Funktionsweise und Handhabung von Atemschutzgeräten. Das Wissen wurde am Ende in einem schriftlichen Test geprüft.

Hinzu kamen zahlreiche praktische Übungen. So musste bei Belastungsübungen jeder mit voller Ausrüstung mehrfach knapp 20 Meter auf einer Endlosleiter und 60 Meter auf dem Laufband zurücklegen sowie 18 Mal ein 25 Kilogramm schweres Gewicht hochziehen (sogenanntes Hammer ziehen).