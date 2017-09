Eutingen Feuerwehrabteilungen aus Göttelfingen und Rohrdorf legen gemeinsam das Leistungsabzeichen in Bronze ab

Zweimal pro Woche geübt

Das Leistungsabzeichen dient zur Förderung der Ausbildung in der Feuerwehr und der Vorbereitung auf die Anforderungen bei Einsätzen. Die Leistungsübungen werden daher als Einsatzübungen durchgeführt. So wird bei der Stufe »Bronze« folgende Lage angenommen: Vor einer offenen Scheune ist gelagerter Sperrmüll in Brand geraten. Der Brand droht auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen, dessen Eingangstür verschlossen ist. Während der Löscharbeiten macht sich eine Person auf dem Balkon des Wohnhauses im ersten Obergeschoss bemerkbar und ruft um Hilfe.

Die Feuerwehrleute trafen sich in den letzten Monaten zweimal wöchentlich, um für das Leistungsabzeichen zu üben. Schließlich gilt es nicht nur, die Aufgabe, bestehend aus Brandbekämpfung und Menschenrettung, in einer maximalen Zeit von sieben Minuten zu lösen, sondern dabei auch möglichst keine Fehler zu machen. Dazu müssen die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb der Löschgruppe und die Handhabung der verschiedenen Geräte von allen Teilnehmern beherrscht werden. Zusätzlich müssen verschiedene Feuerwehrknoten schnell und korrekt gebunden werden können, die für unterschiedliche Zwecke benötigt werden, wie zum Beispiel dem Sichern von Personen oder zum Anseilen von Geräten. Dass sich der hohe Zeitaufwand für die vielen Übungen gelohnt hat, da sind sich alle Teilnehmer einig. Die Übungen waren zwar anstrengend, aber nun sind alle zu Recht stolz auf das Erreichte: Beide Gruppen legten erfolgreich die Prüfung zum Leistungsabzeichen mit hervorragenden Zeiten (5.30 Minuten und 5.40 Minuten) und jeweils fehlerfrei ab. Damit erreichten sie herausragende Ergebnisse.