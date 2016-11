Zum ersten Mal hatte die Weitinger Feuerwehrabteilung am Samstagabend zu einer Hüttengaudi ins "Weitinger Bürgerstüble" eingeladen – und landete damit gleich einen echten Volltreffer. Dicht gedrängt feierten zahlreiche Gäste ausgelassen Après Ski. Von Beginn an herrschte eine tolle Stimmung. Nico Flaig alias "DJ Nico" heizte mit der passenden Musik kräftig ein, und auch die Auswahl passender Getränke tat ein übrigens. Ob die ehemalige Gaststätte im Untergeschoss der Sporthalle, die seit einiger Zeit pächterlos ist, das künftige Feuerwehrdomizil wird, wollte keiner der Floriansjünger eindeutig beantworten. Klar ist, dass das derzeitige Feuerwehrmagazin im Weitinger Rathaus den Ansprüchen in keiner Weise mehr genügt. Zuschussanträge sind seitens der Gemeinde gestellt. In der Diskussion ist neben dem Neubau eines Feuerwehrmagazins am Ortsrand auch der Umbau des Sporthallen-Untergeschosses. Das Bürgerstüble könnte also künftig in den neuen Schulungsraum umgebaut werden, in weiteren Räumen könnte – gegebenenfalls mit einem Anbau – das LF 8 und die weitere Ausrüstung untergebracht werden. Nach den bereits vorgestellten Berechnungen käme diese Lösung deutlich günstiger als ein kompletter Neubau auf der grünen Wiese. Fotos: Mattenschlager