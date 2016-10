Eutingen Feuer und drei Verletzte: Zum Glück alles nur zur Übung

Eutingen-Weitingen (hm). Dichter Rauch drang am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr aus der Halle des Logistikunternehmens Euro-Express in der Austraße. In der Halle war ein Fahrzeug bei Reparaturarbeiten in Brand geraten. Das war die Übungsannahme für die diesjährige Hauptübung der Weitinger Feuerwehrabteilung in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz.