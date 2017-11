Eutingen Feierlicher Wiedereinzug in die Weitinger Pfarrkirche

"Essen auf Rädern": Alle können am Gemeindefest teilhaben

Die Gemeinde versammelt sich zuvor in der Kapelle, um dann begleitet von der Musikkapelle symbolisch mit Kreuz und Osterkerze wieder in die neu renovierte Kirche einzuziehen. Der Gottesdienst wird von der Chorschola unter der Leitung von Herrn Kaiser mitgestaltet. Gemeindefest Die Kirchengemeinde hat allen Grund, sich von Herzen zu freuen, dankbar und stolz zu sein, auf das, was die beteiligten Handwerker, das Ingenieurbüro Kiefer und Bauleiter und Architekt Timo Raible sowie die zahlreichen Gemeindemitglieder bei Arbeitseinsätzen und Aktionen in den vergangenen Monaten geleistet haben. Das wird miteinander gefeiert, darum sind alle nach dem Gottesdienst zum gemeinsamen Mittagessen ins Begegnungshaus eingeladen.

Für Gemeindemitglieder, die nicht ins Begegnungshaus kommen können, gibt es das Mittagessen auch als "Essen auf Rädern", um sie somit am Fest teilhaben zu lassen. Das Essen wird nach Hause gebracht. Wer Interesse an diesem Angebot hat, kann sich mit Bärbel Teufel (ab 17 Uhr), Telefon 07457/36 19, oder Jutta Schäfer, Telefon 07457/54 56, in Verbindung setzen. Kirchenführung Zu einer Kirchenführung wird dann um 14 Uhr eingeladen. Timo Raible wird die Renovierungsarbeiten erläutern und Interessierte durch die Kirche führen. Nebenan im Begegnungshaus wird Kaffee und Kuchen bis 16 Uhr angeboten. Kuchenspenden werden gerne entgegen genommen. Diese können bei Andrea Teufel, Telefon 07457/94 99 92, oder Anke Österle, Telefon 07457/94 98 58, gemeldet werden. Martinsfeier mit Laternenumzug Abends um 17 Uhr werden die diesjährigen Kommunionkinder ein Martinsspiel im Rahmen einer kleinen Wortgottesfeier aufführen. Auch Kinder des Kindergartens sind mit einem Lichtertanz dabei. Dazu sind die Familien mit ihren großen und kleinen Kindern eingeladen, ebenso auch alle Schulkinder.