Eutingen Feier für Weitingens Schutzpatron

Ein Jahr voller Aktivitäten geht in die Endrunde. Wenn Kirchengemeinderätin Maritha Schmitt auf die vergangenen Ereignisse blickt, sieht sie ein rundum gelungenes Jahr. Dieses startete im Februar mit einem Frauenfrühstück zum Thema "Der Heilige Martin in der Kunst", über den Referentin Melanie Prange, Leiterin des Diözesanmuseums Rottenburg, informierte.

Der Heilige Martin spielt seit jeher eine wichtige Rolle in Weitingen, weiß auch Hermann Nesch: "In der so genannten alemannischen Landnahme um 260 bis 500 nach Christus, als die Alemannen (Schwaben) die Römer aus diesem Gebiet verdrängten, entstand auch der Ort Weitingen. Nach ihrer Unterwerfung durch die Franken wandten sich damals noch heidnischen Alemannen der christlichen Religion zu. Diese Mission der Alemannen fällt in die Zeit zwischen 500 und 600 und war gegen Ende des achten Jahrhunderts fast gänzlich abgeschlossen."

So kam Weitingen auch zum Kirchenpatron des Sankt Martin, so Nesch weiter: "Mit der Christianisierung einher ging auch der Bau von Kirchen, die unter den Schutz eines als Heiligen verehrten Schutzpatrons gestellt wurden. Und der Name dieses Schutzpatrons ist der wichtigste Hinweis, weil man daraus auf die Zeit und den Anlass der Entstehung zurückschließen kann. Es wurden zum jeweiligen Zeitpunkt der Kircheneinweihung immer solche Heilige auserwählt, die gerade besonders verehrt wurden. In Weitingen war es Sankt Martin. Die nach ihm benannten Kirchen gehören neben den Remigius-, Michaels-, Stephanus- und Marienkirchen zu den ältesten überhaupt.