Eutingen Fast 50 Spieler beim Weitinger FIFA-Turnier

Gespielt wurde an vier großen Fernsehgeräten mit dem aktuellen Programm FIFA 2017. Jeweils zwei Spieler bildeten ein Team, so dass an jeder Spielkonsole vier Controller angeschlossen waren. Bei Musik und kühlen Getränken kam eine richtige Stadionatmosphäre im Narrenheim auf. Wer gerade nicht selbst spielte, konnte bei verpassten Chancen und natürlich bei Treffern mit den Spielern mitfiebern.

Die Spieler des TSV sind in der letzten Runde in die Kreisliga A aufgestiegen. Beim FIFA-Turnier wurde – virtuell – deutlich höherklassig gespielt. Europas Top-Clubs wie der FGC Liverpool, die Tottenham Hotspurs oder Borussia Dortmund und andere waren die Akteure auf den Bildschirmen. Aufgrund der Spielregeln des Spiels FIFA 2017 waren die absoluten Top-Teams wie der FC Bayern, Real Madrid oder FC Barcelona nicht am Start.

In der Champions-League siegte das Team Robin Markert/Johannes Teufel