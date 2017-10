Eutingen Eutinger wünschen sich einen festen Standort

Später war die Post auch viele Jahre im Eutinger Rathaus, wissen die Eutinger. Der Standort wurde nach Aussagen der Post wegen zu geringer Frequentierung geschlossen. "Die Deutsche Post arbeitet schon seit 1993 mit Kaufleuten, zumeist aus dem Einzelhandel, zusammen", erklärt Hugo Gimber von der Deutschen Post DHL Group. Wer Post in Eutingen abgeben wollte, konnte das lange Zeit im ehemaligen Edeka und späteren Landmarkt Schmollinger. Mit dessen Schließung begann die Post-Reise von der Änderungsschneiderei in der Bergstraße, in das Friseurgeschäft in der Hauptstraße und jetzt schließlich zurück in die Ursprungsstraße: Die Marktstraße.

Die Ausweitung der ­Öffnungszeiten zeigt, dass die Nachfrage Auswirkungen ­habe. Wenn die Kunden also weiterhin die Post aufsuchen, bestehe die Möglichkeit, die Öffnungszeiten weiter zu verlängern.