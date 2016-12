Eutingen Eutinger Sternsinger tragen neue Kostüme

Bereits ihre Mutter Emilie Kläger hatte für die Eutinger Sternsinger-Gruppe Kleidung genäht. "Wir haben ja gleich neben dem Pfarrhaus gewohnt. Da kam Pfarrer Vogel geschwind vorbei, wenn er noch was gebraucht hat", erinnert sich Ingrid Kläger.

Auch die blauen Kutten der Kissenträger an Fronleichnam entstanden im Haus Kläger im Pfarrgässle. Ingrid Kläger erbte sozusagen das Amt ihrer Mutter. Seither näht sie immer wieder ehrenamtlich für die Sternsinger-Gruppe. Im Fundus in der Eutinger Pfarrscheuer finden sich unzählige Umhänge, Mäntel und weitere Kleidungsstücke.

Zu den neuen Stücken der Hobbynäherin gehört nun ein blauer Umhang, der einen silbernen Glitzerkragen besitzt. Diesen sucht sich bei der Ausgabe der Kleider für die kommende Saison Emilia Akermann aus. "Der gefällt mir einfach", erklärt sie. Emma Eisenbrückner konnte sich nicht entscheiden. Die Auswahl sei zu groß und so helfen ihr die Betreuer und Oberministranten wie Jonas Hersacher und Mirjam Gsell.

Auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen geben Tipps und so ist der Umkleidebereich in der Eutinger Pfarrscheuer gut gefüllt. "Wie wäre die Farbe?", fragt Martina Eisenbrückner und hält ihrer Emma einen neuen pinken Umhang aus einem dicken Stoff hin. Emma hat sich jedoch schon einen anderen herausgesucht. Ähnliches Szenario bei den 16 anderen Kindern und Jugendlichen, die sich ihre Kleidungsstücke und Kopfbedeckung selbst aussuchen dürfen.

Glitzerstoffe gab es nicht

Ingrid Kläger entdeckt bei der Ausgabe weitere Schätze, die schon viele Jahre alt sind. "Das hat mal Berthold Teufels Mutter genäht", sagt sie und holt einen roten Kindermantel heraus. An weiteren Kleidungsstücken zeigt Ingrid Kläger auf, dass früher einfachere Mittel zur Verfügung standen. Glitzerstoffe gab es nicht. Da habe man halt das verwendet, was noch übrig oder günstig zu erwerben war.

Auch Reißverschlüsse waren lange noch Luxus, weshalb die passenden Knöpfe herausgesucht und angenäht wurden. An einem Umhang muss einer der beiden Knöpfe verloren gegangen sein, weshalb ein Smiley-Button zum Feststecken dient. "Das fällt gar nicht auf", so Kläger.

Ansonsten seien die Kleidungsstücke und Hüte tadellos, denn die Träger achteten in der Regel darauf und brächten sie gereinigt zurück. Darauf hätten aber auch die Betreuer ein Auge. Nichts dürfe schmutzig in die kleine Kleiderkammer, denn das könnte Auswirkungen auf die restlichen Kleidungsstücke haben.

Am Tag der Kostüm-Ausgabe wird auch die Einteilung der Gruppen geklärt. "Am 1. Januar um 15 Uhr ist der Aussendungsgottesdienst in Göttelfingen. Wer würde noch einen Kyrie-Spruch lesen?", fragt Betreuer Jonas Hersacher in die Runde.

Nach der Aussendung sind die 16 Sternsinger drei Tage lang in Eutingen unterwegs. Da eine Gruppe mindestens aus vier Kindern besteht, können sich Freiwillige noch bei Mirjam Gsell unter der Telefonnummer 0175/955 30 09 oder per E-Mail an mirjam.gsell@gmx.de wenden.