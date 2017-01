Eutingen Eutingen sucht seinen "Dorf-Büttel"

Bei der Prinzengarde, die mit ihrem Marschtanz zu "Fluch der Karibik" auftrat, versuchte er sein Glück. Staunend schaute er sich die Choreographie von Rebecca Graf und Verena Helmer an. Doch zum Zug kam er erst bei ESDDB "Eutingen sucht den Dorf-Büttel", als Stefan Rüth, Thorsten Weiß und Kassiererin Karen Bauer die drei Kandidaten begutachteten.

Bürgermeister Armin Jöchle (alias Prinz Daniel Neuss) konnte sich das Bütteldasein nach seiner letzten Amtsperiode vorstellen, damit ihm auch mal jemand zuhöre, denn zuhause hätte er ja nichts zu sagen. "Du schwätsch zu viel, Schultes", wählte ihn Stefan Rüth raus und die anderen drückten ebenfalls die Hupe.

"Dr. Fehldiagnose" Jürgen Oberle (alias Sebastian "Smilo" Lazar) habe sich gegen den größten Konkurrenten Hans-Georg Kläger durchgesetzt, der mit jeder Straßenlaterne in Eutingen per Du sei. Er habe nicht nur am Selbstversuch Kopfschmerzen via Alkohol hervorgerufen, die Laberbacke kenne auch den Düsseldorfer Karneval, womit er zwei Nein-Stimmen erhielt.

Als Favorit ging Tobias "Tobse" Plaz ins Rennen, der neben Bäckerei, Feuerwehr, Gemeinderat und Teufel-Mitgliedschaft ja noch genug Zeit gehabt hätte. Als die Sirene runterging, war er jedoch weg. Und so blieb nur Marc "Eugen" Creuzberger übrig, der nach acht Jahren Jochen "Slayer" Krespach ablöste.

Der neue Büttel bescherte Wolfi Biedermann eine tragende Rolle, die des Mikrohalters und berichtete von einer nie entdeckten Tierart beim Postfrachtzentrum: Der Spitzgoldarschziege. Für diese hätten "Ökopapst Ebi Kläger" und sein "Dachbegrüner Badey" einen goldenen Palast in Form eines Ziegenstalls gebaut, denn Geld spiele keine Rolle.

In Weitingen hätte die Bank zugemacht, wobei auch die Einsprüche vom Bürgermeister und Weitinger Ortsvorsteher nichts gebracht hätten. "Wenn ihr Weitinger koi Geld hen, na brauchet ihr au koi Bank", meinte der Büttel. Ebenso wie die Göttelfinger ihre Leichenhalle auf dem neugeschaffenen Baugebiet bauen könnten, denn Eutingen und Weitingen hätten in der Zwischenzeit alle Plätze im Baugebiet verkauft, bis "Betlehem" seines angeboten hätte.

Feuerwehrkamerad Michael Dettinger wurde genannt, weil er seine drei Meter langen Balken in seinen Golf bekommen und dabei die Frontscheibe auf die Motorhaube befördert hätte. Seine Feuertaufe legte der Büttel mit Bravour ab und Wolfi konnte durchatmen, folgten nun die Sweetys unter der Leitung von Isabell Krauß und Alina Stark mit ihrem Marschtanz zu "Alte Kameraden".

Die Prinzengarde hatte "Seine Heimat war die See" mit Pyramiden und Einlagen umgesetzt, wobei Ramona Platz und Madita Seele viele neue Figuren einarbeiteten. "Die Stolperschwänzle geben Gas" probten Carina Platz und Tina Ehmann mit den männlichen und weiblich verkleideten Tänzern.

"Im Himmel ist der Teufel los" setzten die Eutinger Schelladralle mit den "Drei Chinesen mit dem Kontrabass", orientalischen Bauchtänzerinnen, Dudelsackspielenden Schotten und bayerischen Schuhplattlern um. Die Engel Birgitt Müller, Alexandra Plaz, Anneliese Rainer und Margit Geiger kamen nicht zur Ruhe und kehrten einen ungebetenen Gast nach dem nächsten raus. Am Schluss regierten jedoch der Teufel und die Mordsparty.

Abgelöst wurden die Schelladralle von "Sonja Schrecklein-Faber" (Tobias Plaz) und dem SWR-Landesschau-Mobil-Team. Gruppenleiter Benedikt Bok und Nico Schönian gaben Einblicke in den Club Diabolo im Lehrschwimmbecken, wo die Prinzengarde die Teufel bewirtet, Schlammpackungen und Massagen anbietet und für ein "Rund-um-Wohlfühl-Paket" sorgt. Der Bayerische Meister Gaggi (Michael "Stressi" Köhn) hätte mit Bier-Chi-Gong die Jungs wieder fit bekommen und gab Nico Schönian erst einmal eine in die Glocken, damit dieser seine Muskulatur stärke und abnehme.

Für das Trainingscamp beim Scherer zeigte sich Tobias Plaz verantwortlich, die mit Angela Merkel-Fotos die Teufel auf hübsche und hässliche Mädels trainierte. Das Wegtragen der hübschen wurde geübt. Ein Abend der Ereignisse ging für das Publikum in der gut gefüllten Narrenhalle zu Ende und Raimund Sattler tauchte im Motto-T-Shirt "Eidenga – so goht Fasnet" auf. Er konnte nur noch den Abschluss machen und die Bühne für die Tanzrunden mit den "Morenas" freigeben.