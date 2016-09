Eutingen Etwas mehr Hoffnung für den Radweg zum Sportplatz

Neu in der Liste 2 ist ein Parallelweg, der als Anbindung des Bahnhofes und des Gewerbegebiets "Neuer Bahnhof" an Eutingen dienen soll. "Bisher ist der Weg auf der Liste 3. Aber Bürger aus Eutingen sowie Flüchtlinge, die im Bahnhofsgebäude untergebracht sind, und Personen, die in Betrieben des Gewerbegebiets ›Neuer Bahnhof‹ arbeiten, nutzen den Radweg zwischen Eutingen und Rohrdorf und fahren über die K 4712 zum Bahnhof", so die Begründung. "Diese Verbindung ist derzeit stark frequentiert", heißt es weiter.

Ebenso soll die Radverbindung zwischen Eutingen und Mühlen (Eutinger Tal) ausgebaut werden. "Im Bereich ist das die moderateste Steigung, um auf die Gäuhochfläche zu kommen. Diese Verbindung wird auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen sowie Waldfahrzeugen benutzt und verursacht dadurch ein hohes Maß an Unterhaltungsaufwand. Für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit wäre ein Asphaltbelag für die Verbindung von Vorteil", so die Begründung. Deshalb möchte die Verwaltung, dass diese Strecke auf die Prioritätenliste 1 gesetzt wird.