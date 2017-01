Eutingen Etwas mehr als die Hälfte ist katholisch

Anstieg bei der Zahl der Kommunionskinder

Im Jahr 2016 gab es 16 Taufen und damit zehn weniger als noch ein Jahr zuvor. Einen leichten Anstieg gab es hingegen bei den Kommunionskindern. Hier waren es 28, im Vorjahr lag die Zahl bei 25. Kirchliche Trauungen gab es lediglich zwei – und die waren beide in Eutingen. Ein Jahr zuvor waren es sechs Trauungen. Beerdigungen gab es in der Gesamtgemeinde 27 zu beklagen, im Vorjahr waren es 34. Überproportional hoch war diese Zahl in Weitingen mit 13.

Die Zahl der Katholiken in der Gesamtgemeinde lag Ende des Jahres 2016 bei 2862 Personen. Ein Jahr zuvor waren es 2916. Zum Vergleich: Die gesamte Einwohnerzahl lag bei 5623, sodass etwas mehr als die Hälfte der Einwohner katholisch sind. Die Zahlen im Einzelnen: In Eutingen gibt es 1133 Katholiken, in Göttelfingen 491, in Rohrdorf 375 und in Weitingen 863.