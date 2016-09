Eutingen Es gibt viel Positives zu funken

Eutingen. Ungewiss ist allerdings, ob die geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 1,1 Millionen Euro erreicht werden. Die wichtigsten Maßnahmen: NABU-Ziegenstall Ein Fragezeichen muss auch hinter die Kosten für die Gerätehalle und den Ziegenstall beim Wachhäusle gemacht werden. Hier wurden 2016 nochmals 25 000 Euro bereit gestellt. Doch die bisher angenommenen Gesamtkosten werden aufgrund der Außenanlagen voraussichtlich noch weiter steigen. Wie hoch das sein wird, ist allerdings noch nicht gewiss. Flüchtlingsunterkünfte Hier müssen im Moment keine neuen Gebäude gekauft werden. Für den Erwerb wurden 220 000 Euro bereit gestellt. Da ein Zuschuss von 60 000 nicht möglich war, stehen netto 160 000 Euro zur Verfügung. Diese Mittel reichen nach Einschätzung der Verwaltung zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs an Wohnraum für die Anschlussunterbringung aus, nachdem 2016 nur ein Gebäude gekauft und ein im Jahr 2015 gekauftes Gebäude renoviert werden soll. Kunstrasenfeld SV Eutingen Für den Bau soll der SV Eutingen einen Gemeindezuschuss von 600 000 Euro erhalten. Ursprünglich wurden die Kosten auf 893 000 Euro geschätzt. Die Ausschreibung lag um 14 Prozent unter diesem Wert, so dass sich auch der Gemeindezuschuss verringert. Allerdings ist es möglich, dass unerwartete Mehrkosten drohen. Sportanlagen Talbach Für das Kunstrasenkleinspielfeld sowie die nötigen Straßen und Parkplätze werden Kosten von 867 000 Euro erwartet. Auch hier rechnet die Gemeinde mit um etwa 100 000 Euro geringeren Kosten. Landessanierungsprogramm Weitingen Hier sind 240 000 Euro bereit gestellt, bislang sind aber erst 32 000 Euro abgeflossen. Baugebiet "Stützen" Es wurden Bauplatzverkäufe von 259 000 Euro angesetzt. Hier wurden Bauplätze rascher verkauft als angenommen. Diese fließen somit noch in das Rechnungsergebnis 2015 mit ein. Für 2016 ergibt sich dadurch ein Defizit von den besagten 259 000 Euro. Baugebiet "Seite" Hier läuft es gut: Durch zusätzliche Bauplatzverkäufe entstehen aller Voraussicht nach Mehreinnahmen von 113 000 Euro. GäuWärme Für eine weitere Einlage enthält der Haushaltsplan 100 000 Euro bereit. Tatsächlich fallen aber nur 72 600 Euro an, da sich die Gemeinde an den bisherigen zusätzlichen Einlagen der Gesellschafter überproportional beteiligt hatte. Kindergarten Weitingen Erfreuliches gibt es von den Außenanlagen für den Kindergarten zu berichten. Diese Maßnahme ist abgeschlossen und bewegt sich im Kostenrahmen. Fehlbeträge Da 2015 eine Darlehensaufnahme von 300 000 Euro eingeplant war, diese aber nicht in Anspruch genommen werden musste, muss nun auch kein Fehlbetrag ausgewiesen werden.

Unter dem Strich dürfte die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt von 566 000 Euro erreicht werden. Bei den genannten Maßnahmen überwiegt das Positive, sodass die Verwaltung von einer Ergebnisverbesserung ausgeht.