Eutingen Es gibt genug Kuchen für alle

Maria Schäfer begrüßte die Gäste und las ihnen gleich zur Einstimmung das Gedicht von den vier Kerzen vor. Im Laufe des Mittags, bei dem die Anwesenden zwischen besinnlicher Weihnacht und neuestem Dorfklatsch hin- und hergerissen waren, hörten die betagten Herrschaften noch die Lesung "Es ist Advent", durften sich über "Seltsame Töne", ebenfalls in gereimter Form, freuen und sich in Gedanken über den "Dezemberregen", der aber auch nur in Silben auf sie niederprasselte, ärgern.

Die Damen vom Senioren-Team haben sich mit der Ausgestaltung dieses Nachmittags wieder einmal sehr viel Mühe gemacht und ihr Lohn dafür, das war die Freude der älteren Damen und Herren, die so wieder – und war es doch nur für kurze Zeit – aus dem Einerlei des Alltags herauskamen.