Eutingen Es fehlt noch einiges in der Kasse

"Wir suchen einen Jugend- oder Gruppenleiter", unterstreicht Badey. Die Nachwuchsarbeit müsse fokussiert werden, denn sie soll auch in Zukunft den Bestand der NABU-Gruppe sichern. Deshalb reiche es nicht, wenn sich die Kinder und Jugendlichen alle vier bis acht Wochen einmal treffen.

Kontinuierliche Jugendarbeit ist das Ziel des NABU. Dabei könnten sich die Eutinger auch nicht mit anderen Gruppen in der Region zusammenschließen, wie beispielsweise Horb, denn diese hätten ein ähnliches Problem. An kreativen Ideen für die Gestaltung der Gruppenstunden fehle es nicht. Ob Honig schleudern, Apfelsaft pressen, Nistkästen bauen, Wolle filzen oder mit den Ziegen eine Aufgabe umsetzen – das Aufgabengebiet sei vielseitig. "Nun fehlt nur noch der Gruppenleiter", sagt Badey, der auf große Nachfrage der Kinder und Jugendlichen hofft.

Die Crazy Stork Company, die Gruppe für Zwölf- bis 19-Jährige, bestehe weiterhin. Mit ihren zahlreichen Aktionen sei sie aktiv, wenn auch einige der Gründer studieren und nicht immer vor Ort seien. "Wer einmal bei solchen Projekten mitgemacht hat, kommt später wieder zum NABU zurück", ist sich Badey sicher. Beleben wolle die NABU-Gruppe auch die Zwei-Grad-Gruppe und das Projekt Solidarische Marktwirtschaft wieder.

Aufgrund des Neubaus des Landschafts- und Naturschutzzentrums seien diese Themen in den Hintergrund getreten. Dieser werde die Helfer noch einige Zeit beschäftigen, denn von den 3500 zu leistenden Stunden seien bisher 2200 aufgebracht worden. Gerade herrscht aufgrund der Minustemperaturen eine unfreiwillige Pause. "Jeder Tag, der so kalt ist, tut uns weh", meint Badey in Bezug auf das 1.Mai-Fest. An diesem Tag soll nicht nur der Neubau eingeweiht, sondern auch das 25-jährige Bestehen der NABU-Gruppe gefeiert werden.

Ein kleines Jubiläum hat Egbert Badey noch gefunden: 2007 wurde das Wachhäusle erstellt und ist damit zehn Jahre alt. "So viele Feste können wir gar nicht feiern. Uns fehlen einfach die Leute dafür", hofft er, dass die Werbeaktion zu einem Ergebnis komme.

Ein Teil des Mitgliedsbeitrags komme den NABU-Aufgaben in Eutingen zugute, werden doch rund zwölf Hektar Fläche gepflegt. Der Rest werde für überregionale Maßnahmen wie die Renaturierung eines Moors oder Schutzmaßnahmen verwendet.

Die NABU-Gruppe Eutingen hat hauptsächlich Mitglieder in Eutingen, Göttelfingen und Rohrdorf. Ein Teil komme auch aus Empfingen, weil sich dort noch keine Gruppe gegründet habe, was laut Badey noch erfolgen könnte.