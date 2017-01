Eutingen Es fehlt der Pep

Hintergrund ist die generelle Frage, wie viele Spielplätze in der Gemeinde eine Daseinsberechtigung haben. Am Spielplatz Binsengasse wurden Spielgeräte aufgrund von Sicherheitsmängeln abgebaut, so dass sich derzeit dort nur noch ein Holzhäuschen und eine Sitzgelegenheit befindet.

"Er wird kaum noch genutzt, da die allermeisten Eltern mit ihren Kindern zum Spielplatz bei der Halle gehen", wusste Ortsvorsteher Roland Raible.

Dem Ortschaftsrat stellte sich folgende Frage: Den Spielplatz erhalten – und wenn ja, in welcher Form – oder daraus zwei Bauplätze machen? Endgültig beantwortet wurde die Frage nicht, vielmehr hofft das Gremium nun auch auf Rückmeldungen aus der Bevölkerung.