Eutingen Es duftet wieder nach frischem Gäu-Hopfen

Eutingen-Göttelfingen. Conny Kern, die stets gut aufgelegte Obernärrin der Göttelfinger Narrengilde, war zum letzten Mal als Hauptverantwortliche mit von der Partie und zog folgende Bilanz: "Samstagabend war super gut, Sonntag war über die Mittagszeit gigantisch und hat dann gemütlich nachgelassen. Auf- und Abbau diesmal trocken, Sonne und Wolken haben uns über das Wochenende begleitet." Sie hat zusammen mit ihrem Kumpel "Hugo", den sie vor zwei Jahren auf der Schulhofhocketse kennen und trinken gelernt hat, und der ansonsten an allen Bars der Gegend herumlungert, das Narrenschiff auch durch diese Neuauflage der beliebten Jahresveranstaltung manövriert. Natürlich waren nicht nur Frau Kern und ihr Hugo aktiv. Die ganze große Narrenfamilie war wieder einmal emsig damit beschäftigt, Hopfentee in passende Gläser und Krüge zu füllen, Göckele, Spareribs und "Blotzbeetle", wie die Göttelfinger Variante des Zwiebelkuchens genannt wird, in Handarbeit zu produzieren. Alles, um die Gäste zu verwöhnen, die sowohl am Samstag als auch am Sonntag in Scharen zu der beliebten Veranstaltung strömten.

Hopfen wurde am Samstag in rauen Mengen "gezopfelt". Aus den Dolden von 16 Strängen Gäuhopfen wurden von flinken Frauenhänden um Oberzopflerin Heike Raible kreative und aromatisch duftende Kränze geflochten, die sich die Festbesucher zu Hause aufhängen können. Und auch in diesem Jahr hatte Sylvia Häfner mit ihrer tollen Tischdekoration für das Wohlfühl-Flair in den Zelten gesorgt.

Allerbeste Laune – prima Wetter – zufriedene Gäste und Narren, was will man mehr? Für die musikalische Unterhaltung an den beiden Tagen sorgten Gerhard Steimle und Herbert Raible mit ihren Schifferklavieren, und der Auftritt des Musikvereins Göttelfingen zum sonntäglichen Frühschoppen war ein Unterhaltungshighlight. Zudem hatten einige Kinder ihre Spielsachen für den Flohmarkt dabei, waren fleißig am Verkaufen und hatten viel Spaß dabei. Auch Spielstraße, Mal- und Bastelecke kam nicht zu kurz, und die Mohrenkopfschleuder wurde von den Kindern geradezu umlagert.