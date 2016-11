Eutingen Erstmals kommt eine dritte Vorstellung hinzu

Eu tingen . "Das müssen wir ändern. Die Nachfrage ist groß", waren sich die Darsteller der Theatergruppe des Sportvereins Eutingen (SVE) einig. Deshalb wird es zum ersten Mal drei Aufführungen geben. Die Darsteller zeigen das Stück "Wer glaubt schon an Geister" also nicht nur am heutigen Freitag und morgen, 5., sondern auch am Sonntag, 6. November, in der Festhalle.

Die Vorstellungen am Freitag- und Samstagabend ab 20 Uhr bleiben erhalten. Am Sonntag spielen die Darsteller jedoch bereits ab 15 Uhr. "Alle sind dazu eingeladen. Der Sonntag ist kein Extratermin nur für Senioren oder Kinder. Wir hoffen, der neue Termin kommt gut an", erklärt Akteur Jochen Krespach.

Der Eutinger spielt dieses Jahr Thomas Herzog, der im Stück ums Leben kommt. Seine Witwe Eva Herzsprung (Corinna Müller) hat jedoch nicht viel Zeit zu trauern, denn es kommt heraus, dass ihr Mann ein Casanova war.