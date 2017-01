Eutingen Entwässerung wird neu geregelt

Eutingen (df). Die Gemeinde will in der Schulstraße einen neuen Abwasserkanal bauen und dadurch grundbuchrechtlich alles richtig regeln. Momentan sieht es so aus: Die Gebäude Schulstraße 2, 4 und 6 entwässern teilweise über einen Abwasserkanal, der über ein privates Grundstück zum Vollmaringer Weg verläuft.