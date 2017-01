Eutingen Enorme Spenden entschädigen für die Mühen

Ein Jugendprojekt wird auch mit dem Geld aus Eutingen unterstützt. Dort sammelten die Sternsinger 3572,38 Euro. Die Kollekte am Dreikönigstag und zwei Einzelspenden mit 125,62 Euro kamen noch hinzu. Der Gesamtbetrag von 3698 Euro geht an die Christkönigschule in Nigeria. 18 Kinder und Jugendliche wurden nach Verfügbarkeit in Gruppen aufgeteilt.

Die Weitinger sammelten für das Jugendzentrum "Sharing Youth Centre" in Kampala in Uganda. Für das Projekt von Pater Otto Bailer kamen 2370 Euro zusammen.