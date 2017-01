Eutingen Enorme Spenden entschädigen für die Mühen

16 Mädchen und Jungen und sechs Männer konnten das Rekordergebnis von 2400 Euro vom vergangenen Jahr übertreffen und sammelten an drei Tagen 2678 Euro. Den Abschluss machten die Göttelfinger mit einem Gottesdienst in der Kirche. "Die Kinder waren zwar ganz schön müde, haben aber am Schluss ihre zwei Strophen von unserem Sternsingerlied mit einer solchen Begeisterung gesungen, dass bestimmt den wenigen Leuten, die in der Kirche waren, das Herz nochmals aufgegangen ist", erinnert sich Ute Schneider.

Ein Teil der gespendeten Süßigkeiten gaben die Sternsinger an die nächste Sammelaktion der Tafelladenkiste.

Rohrdorf

Auch die 15 Rohrdorfer Sternsinger, die sich aus den Ministranten und letztjährigen Kommunionkindern zusammensetzen, spenden für die Tafelladenkiste. Drei Gruppen mit je fünf Personen waren zwei Tage unterwegs. Hier konnte die Spendensumme von 1181,17 auf 1440,31 Euro erhöht werden. "Das freut uns ganz arg. Es ist ein Superergebnis", erklärt Ulrike Dieterich, die den drei Betreuerinnen Daniela Mahler, Heike Molitor und Monika Braun für ihr Engagement dankte.

Zusammen mit Göttelfingen sammelten die Rohrdorfer für das Jugendprojekt von Pfarrer Eric Wiafe in Ghana, der einige Jahre in Eutingen gewirkt hatte. Seit seinem Weggang war er für die Schule von Sankt Stephen in Accra zuständig, die "aus allen Nähten platzte". Deshalb erwarb die örtliche Pfarrgemeinde ein ehemaliges Wohngebäude und funktionierte es zum Kindergarten um.

Eutingen

Ein Jugendprojekt wird auch mit dem Geld aus Eutingen unterstützt. Dort sammelten die Sternsinger 3572,38 Euro. Die Kollekte am Dreikönigstag und zwei Einzelspenden mit 125,62 Euro kamen noch hinzu. Der Gesamtbetrag von 3698 Euro geht an die Christkönigschule in Nigeria.

Deren Förderverein wird das Geld für die Sanierung der Schule aufwenden, was ihm den Rücken stärkt, denn weitere Projekte stehen an. So soll mit den Mitgliedsbeiträgen des Fördervereins eine Fotovoltaik-Anlage für die Schule angeschafft werden. "Die Sternsinger-Aktion hat super geklappt", freut sich Mirjam Gsell und ihr Organisatoren-Team. 18 Kinder und Jugendliche wurden nach Verfügbarkeit in Gruppen aufgeteilt.

Weitingen

Die Weitinger sammelten für das Jugendzentrum "Sharing Youth Centre" in Kampala in Uganda. Für das Projekt von Pater Otto Bailer kamen 2370 Euro zusammen. "Der Dank geht an die Kinder sowie an Brigitte Schneider, Oberministrantin Sonja Teufel und die ehemalige Oberministrantin Christina Saile für die Betreuung unserer Sternsinger – aber auch an die Eltern, die sich für den Fahrdienst bereit erklärt haben, die Gewänder gewaschen haben und für die nächste Aktion aufpeppten", freut sich Maritha Schmitt.

Auch dieses Jahr haben die Sternsinger die Senioren im Haus Lebensquell und die Flüchtlinge besucht. Alle Spenden gehen an das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und werden von dort aus an die Projekte verteilt.