Eutingen Enorme Eigenleistung und viel Ausdauer

Wenn so viele Helfer mitmachen, wie am Samstag zum Richtfest kamen, dürfte sich der Sportverein jedoch keine Sorgen machen. Im Eingangsbereich wimmelte es nur so von Gästen, die sich die neuen Räume anschauten. Im rechten Bereich des Gebäudes fanden sie die Umkleideräume und den Bereich der sanitären Anlagen sowie Duschen. Links begann der große Wirtsbereich, der mit großen Fensterelementen hell gestaltet werden soll. Die Sportheimwirte Andrea und Michael Gruidl erklärten Interessierten, dass zur Außenanlage hin ein Raucher- und Nichtraucherbereich entstehen soll. Der Mannschaftsraum grenzt direkt an den Wirtsbereich. Wird dieser vom SVE nicht genutzt, aber für große Feierlichkeiten gebraucht, könnte der Trenner beiseite geschoben werden.