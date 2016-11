Eutingen Enkel des Dorfschmieds musiziert mit Amboss

Beim Konzert wird Andreas Gaus beim Marsch "Die lustigen Dorfschmiede" von Julius Fucík (1872-1916) zwei Ambosse bespielen. Aus Julius Fucíks Werken hatten die Weitinger Musiker bisher vor allem den weithin bekannten "Florentiner Marsch" oder "Furchtlos und treu" in ihrem Jahreskonzert gespielt.

Das "Konzert im Advent" des Musikvereins Weitingen ist am Samstag, 3. Dezember, um 20 Uhr in der Sporthalle Weitingen. Bereits ab 19 Uhr sind die Gäste zum Vesper in der Halle willkommen. In der Pause hat eine Sekt-Bar geöffnet. Das nunmehr 30. Konzert der Reihe wird von der Jugendkapelle unter der Leitung von Joachim Nägele und Marcel Breining eröffnet.

Im Konzertteil der Erwachsenenkapelle, die Joachim Nägele seit 2004 leitet, sind viele Titel, die den Zuhörern ins Ohr und ins Herz gehen. Zusammen mit den Musikern hat Nägele ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das für jeden Musikgeschmack etwas bietet.

Warm ums Herz wird es den Zuhörern nach der Eröffnung mit dem "Ruetz-Marsch" sicher gleich beim "Schmelzende Riesen". Über die englische Ballade "Scarborough Fair" oder den Titel "Jasmin" der Bauernkapelle Mindersdorf oder ein Potpourri der deutschen Gruppe "Pur" geht das Programm hin bis zum Auftritt von Andreas Gaus als "Lustiger Dorfschmied".

Durch den Abend führt Roland Schneider. Wie immer können die Besucher ihr Lieblingsstück wählen. Die Teilnehmer an der Abstimmung dürfen sich auf Preise freuen.

Vorbereitet wurde das Konzert in etlichen Proben und Sonderproben, unter anderem bei einem Probenwochenende in Neubulach bei Wildberg.