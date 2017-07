Eutingen Energiewirtschaft hat Viehhaltung abgelöst

"Man muss das Thema mehr in die Köpfe der Menschen kriegen", sagt Winfried Vees – zumal hier regionaler Treibstoff unter deutscher Aufsicht produziert werde. Autos mit Gasantrieb werden unter anderem von VW und Audi hergestellt.

Eine besondere Attraktion wird der neue Methan-Traktor T6.180 von New Holland sein. Hatten frühere Modelle noch einen Dieselantrieb, dem Erdgas zugeführt wurde, so läuft dieser Traktor ausschließlich mit dem Biomethan.

Werden bei Gläsernen Produktionen in anderen landwirtschaftlichen Betrieben vor allem die Art der Tierhaltung demonstriert, so ist das auf dem Energiehof Weitenau anders. So gibt es dort keine Rinder mehr, stattdessen setzt die Familie Vees auf Biogas. Hier erhält sie Unterstützung von Norbert-Jakob Ferch vom Landwirtschaftsamt Freudenstadt. "Der gesellschaftliche Nutzen der Landwirtschaft hängt nicht nur an der Nahrungsproduktion, sondern auch an Innovationen und die nachhaltige Fortführung eines Betriebes", sagte er beim Pressetermin vor Ort. Sprich, die Umstellung von der Lebensmittel- auf die Energieproduktion sei hier geschafft worden.

Um die politischen Ziele gegen die Klimaerwärmung zu bewältigen, seien Ideen gefragt, wie zum Beispiel Reststoffe wie Stroh zu verwerten. Die Familie Vees sei hier Vorreiter, habe sie doch schon viele Pilotprojekte angestoßen.

Biogasanlagen haben den Makel, dass für diese riesige Monokulturen mit Mais angebaut werden. Doch dem ist nicht mehr so, wird doch inzwischen auch Mist von Rindern, Pferden, Schweinen und Geflügel in der Biogasanlage verwertet. "Man kommt da immer mehr weg vom Mais und vergärt mehr Reststoffe", erzählt Winfried Vees.

Hierzu zählt beispielsweise die Silphienblüte. Diese wird im ersten Jahr unter den Mais gesät. Im zweiten Jahr wird die Pflanze dann bereits bis zu 2,5 Meter hoch. Die Silphie benötigt auch deutlich weniger Einsatz von Chemie als andere Pflanzen wie zum Beispiel Raps. Sie blüht drei Monate, was nicht nur optisch schön, sondern auch gut für die Bienen ist.

Mit im Boot bei der Veranstaltung ist auch der Nabu Eutingen. "Mit diesem haben wir sehr guten Kontakt", betont die Familie Vees. Der Vorsitzende Eberhard Kläger habe ein Erdgasauto, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Man wolle im Gespräch mit Gruppen bleiben, die der Landwirtschaft nicht von vorneherein uneingeschränkt wohl gesonnen seien.

Profitieren von der Biogasanlage können auch Landwirte aus der Umgebung. Sie müssten nicht mehr nur Getreide oder Raps anbauen, sagt Vees. Vielmehr könnten auch Ackerfutter, Hirse oder Mais in der Anlage Verwendung finden.

Das Schlusswort hatte Norbert-Jakob Ferch: "So wird Wertschöpfung im ländlichen Raum betrieben und Arbeitsplätze in der Region geschaffen und erhalten."

Weitere Informationen: www.energiehof-weitenau.de

Die offizielle Eröffnung der Veranstaltung ist um 11 Uhr. Hierzu haben sich unter anderem Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium, Hans-Joachim Fuchtel, Bürgermeister Armin Jöchle, Birgit Maria Wöber (Vorstand CNG-Club) und Claudius da Costa Gomez (Hauptgeschäftsführer Fachverband Biogas) angemeldet. Anschließend folgt ein Rundgang über den Energiehof Weitenau. Die Führungen werden um 14 und 15.30 Uhr wiederholt.

Der Betrieb kann den ganzen Tag über besichtigt werden, zudem kann auf dem Energielehrpfad Weitingen gewandert werden.

Infostände Hier gibt es eine große Auswahl, vertreten sind unter anderem der Fachverband Biogas mit Biogas-Bus; CNG-Fahrzeuge vom Autohaus Weeber in Herrenberg; Landschaftserhaltungsverband Freudenstadt; Leader Region Oberer Neckar; Imkerverein und das Landwirtschaftsamt Freudenstadt.

Hinzu kommt die Schweizer Firma Apex, die sich um Biomethan-Tankstellen kümmert. Das Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik der Uni Stuttgart ist ebenso dabei wie der Energiepark Hahnennest mit Hochsitz im Silphienblütenmeer. Die Firma Ascher, die die Biogasanlage gebaut hat, ist vor Ort, Gleiches gilt auch für Weltec Biopower und die Firma Schnell Motoren, die die drei Blockheizkraftwerke auf dem Energiehof gebaut hat – so kommt man weg vom Gas und hin zu Strom und Wärme.

Abrunden werden das Ganze das Ingenieurbüro Faul mit seiner Gaskamerakontrolle und das landwirtschaftliche Lohnunternehmen Falco Roth mit Traktoren und Häckslern. Verpflegung Bewirten werden die LandFrauen Freudenstadt, der Liederkranz Weitingen und der Kulinarische Schäferwagen aus Alpirsbach. Kinderprogramm Es gibt verschiedene Spieleaktionen wie ein Tret-Traktor-Parcours, Verlosung, Malaktionen und Kinder-Tattoos.