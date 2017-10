Eutingen Endlich: Eierknacker haben neuen Kassierer

Daher lud die Narrenzunft am Donnerstagabend zur außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. Bereits beim Finden einer Örtlichkeit musste der Vorstand so manche Herausforderung meistern. Eigentlich war das Kindergartengebäude in Rohrdorf als Veranstaltungsort vorgesehen, doch nach einigem Hin und Her trafen sich die Mitglieder im Stüble des Rohrdorfer Rathauses.

Vorsitzender Manuel Mäder wollte die rund 15 Anwesenden nicht lange auf die Folter spannen: "Wir haben für Sandra Bogensperger bei der Hauptversammlung keinen Nachfolger gefunden, weshalb wir das Thema ›Fehlender Kassierer‹ bewusst liegen gelassen haben." Anfangs habe sich auch kein Interessent gemeldet. Es werde immer schwerer, offene Ämter im Vorstand neu zu besetzen. Das sei aber nicht nur innerhalb der Narrenzunft so, auch andere Vereine würden dieses Problem kennen.

Eine Tatsache, die Vereinsmensch Michael Renz kennt. Seit einiger Zeit trainiert er den Fußballnachwuchs in Weitingen und Rohrdorf. Zudem ist er Kassierer beim Schulförderverein in Horb, weshalb er bei Manuel Mäder nachfragte, ob jemand das Amt inne habe. "So kam er auf meine Liste", freute sich Manuel Mäder, dass endlich ein potenzieller Nachfolger gefunden worden sei.