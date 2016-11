Eutingen "En Rengelschwanzhausa ..."

Neu war beim Reimen, dass jeder vier Begriffe bekam, aber ohne Namen der Narrenzunft-Gruppen. Stefan Rüth ging dann mit der Laterne von Tisch zu Tisch und sprach: "Martinilicht, Martinilicht, ich schein dir in dein Angesicht. Drum sag mir du edler Narrengeist, ob du mir a Sprüchle weisch." Da sagte Oberdichter Swen Krknjak nicht nein: "D‘ Edeka gibt’s a, Chinabuckel nicht mehr, jetzt steht das Gebäude leider leer. Die Prinzengarde wird bei der Probe in der Halle öfters gemoppt, da hat der Stefan d‘ Edeka gemietet zum Proben, des isch top." Doch so mancher bekam sein Fett ab: "Des Teufelsrat, es dreht sich gell, drum kotzt de Jöchle ziemlich schnell. Seine Auge waret himmelblau, doch nach kotze send se nur noch grau."

Stefan Müller brachte lokale Gegebenheiten mit der Eutinger Fasnet in Verbindung: "Linde, Sportheim, Schützen- und Hasenhaus – am 11.11. gohts immer los, bis zum Kehraus. Dia luschdige Bruat – also alle Eutinger Narra sitzen an dem Tag in deane Heilige Halle. Hederfotzig, des isch keiner von dena, die sind lieber luscdig und für jedes Fescht zom kriega. Do duat ma fei guta Knöchle und Schwenzle verbutza, und so manches Bier die Kehle na leera."

Beim Schätzspiel, dessen Erlös die Schützenjugend erhielt, war das Gesamtalter aller Zunfträte gefragt. 22 Namen nannte Stefan Rüth und die Besucher konnten ihre Tipps abgeben. Genau 725 tippte der ehemalige Zunftmeister Jakob Holocher, womit er ins Schwarze traf. Daher erhielt er den Speck. Auf Platz zwei kamen Daniela Merlo sowie Alexandra Plaz mit 724 und Marc Müller mit 726. Sie erhielten ein Schnäpsle. Anschließend hielten sich alle an Stefan Rüths Empfehlung: "Sodann sind wir heute hier, um gemeinsam diesen Schwellentag zu begehen, reichlich zu essen und ausgelassen zu feiern."