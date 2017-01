Eutingen-Göttelfingen/Berlin. Der Musikverein "Eintracht" und die Grüne Woche in Berlin – das harmoniert. Nachdem die Musiker bei der Großveranstaltung in der Bundeshauptstadt angekommen waren, gab es gleich den ersten Auftritt – und zwar am Stand des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dort ist Hans-Joachim Fuchtel (CDU) parlamentarischer Staatssekretär. Internationales Flair war beim Empfang in der indischen Botschaft zu verspüren, wo die Göttelfinger den Botschafter und auch Fuchtel trafen.