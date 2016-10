Eutingen Einst rückwärts Serpentinen runter gefahren

Dabei wurde seine Treue zur Marke NSU geschärft, der er bis heute treu geblieben ist. In den 1950er-Jahren schaffte er sich einen Fiat 500 an, mit dem er einiges erlebte: "Wir waren mit dem auf den Weg nach Italien und der war ganz neu", erinnert sich Klink. Und weil der Fahrer immer Vollgas gegeben habe, hatte das Auto Kolbenfresser, weshalb er mit dem Fiat die Serpentinen rückwärts runterfahren musste. "Damals war noch nicht viel Verkehr", lacht er.

Seinen ersten Ausflug mit dem Motorrad nach Italien wird er nie vergessen: "Wir waren über die Grenze drüber gefahren und hatten uns so gefreut, dass wir nun in Italien sind und dann sprechen die dort alle deutsch." Faszinierend seien die Kühe dort gewesen. Die waren nicht, wie in Eutingen, nur im Stall, sondern standen auf den steilsten Bergen.

Lustige Schraubergeschichten kann er zahlreiche aufzählen. So war er mit einem Freund auf Motorradtour nach Italien. Die Zündspule am Motorrad des Freundes ging kaputt, weshalb diese getauscht wurde. Da es die gleiche Marke nicht mehr gab, nahm Klink eine, die zur Verfügung stand. "Die war aber zu groß und dann hat der Deckel nicht mehr drauf gepasst. Jedes Mal, wenn er gebremst hat oder geschaltet hat, dann hat er eine gewischt bekommen", lacht Klink und zeigt, wie es seinen Freund immer "geschüttelt" hat.

Goldener Meisterbrief als Auszeichnung

Viele Ausflüge nach Italien folgten. 1962 heiratete er seine Hanna, geborene Platz, mit der er eine Tochter und drei Söhne haben sollte. Damals hatte die WLZ einen Landmaschinenmechaniker-Meister gesucht, weshalb Klink den Meister machte. Der goldene Meisterbrief erinnert an diese Zeit.

Eine erlebnisreiche Zeit, denn in dieser brach Alois Klink das Elternhaus seiner Mutter in der Hinteren Gasse ab und baute dort das Eigenheim für seine Familie. Zehn Jahre arbeitete Klink als Landmaschinenmechaniker-Meister und wurde dann schwer krank. "Das war eine harte Zeit", erinnert sich seine Frau an die vielen Krankenhausbesuche über zwei Jahre hinweg. Alles hatte die Familie versucht, doch eine Besserung war nicht in Sicht. Erst eine Frischzellen-Spende half, die bis heute noch nicht geklärte Ursache zu beheben.

Seither erfreut sich der Rentner guter Gesundheit, wenn auch die Augen nicht mehr so mitmachen, weshalb die Schrauberleidenschaft etwas nachgelassen hat.

Zur weiteren großen Leidenschaft gehört das Singen, das er ab den 80er-Jahren aktiv im Liederkranz Eutingen betrieb. 1983 wurde er Vorsitzender des Vereins und blieb 15 Jahre an der Spitze. "Wir hatten einige gute Dirigenten", denkt Klink an die zahlreichen Konzerte, Gartenfeste und die Fleckenfasnetauftritte zurück. Geprobt wurde anfangs noch im Keller der Schule, bevor diese den ersten Anbau bekam. Dann zogen die Sänger in den Keller des Rathauses um, wo heute noch die Musikkapelle probt.

Das Gelände im Brühl wurde mit der Musikkapelle zu einem Festplatz mit Bühne und Anbau. Der gemischte Chor des Liederkranzes hatte immer weniger männliche Sänger, sodass die restlichen aufhörten.

Heute trifft er sich wöchentlich mit Hochdorfer Freunden zum Stammtisch oder geht Wandern, wenn es die Zeit zulässt. Als sein Sohn Heinz Klink die Oldtimerfreunde Eutingen ins Leben rief, trat er diesen als Chefmechaniker bei. Zahlreiche Oldtimer wurden in der Klink’schen Werkstatt repariert. Und auch in der Eutinger Ziegelhütte, dem Vereinsheim der Oldtimerfreunde, gab es einiges zu tun. Bis heute ist er dieser lockeren Truppe treu geblieben und nimmt mit großer Freude an Ausfahrten teil. Mit seiner Familie, Verwandten und Freunden feiert der Jubilar heute seinen 80. Geburtstag.