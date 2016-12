Eutingen Einst die Telefongespräche vermittelt

Eutingen. Das Requiem mit anschließender Urnenbeisetzung ist am Dienstag, 13. Dezember, um 14 Uhr in der St. Stephanuskirche in Eutingen.

Anton und Koleta Krespach führten in der "Vorderen Gass" einen Gemischtwarenladen und nebenbei eine Landwirtschaft. Leicht hatten sie es nicht, denn von ihren vier Kindern erlebte nur eines das Erwachsenenalter: Die am 2. April 1929 in Eutingen geboren Anna.

Sie musste daher schon früh in der Landwirtschaft mithelfen. Sie arbeitete in ihrer schulfreien Zeit im Laden, der in den heutigen Räumen der Kreissparkassen-Filiale war. Dazu gehörte die Poststelle, von der Anna Schöttle gerne berichtete. Im Geschäft gab es neben Haushaltsutensilien auch landwirtschaftliche Ware zu kaufen. Die "Post" bildeten ein Schreibtisch und ein Drehstuhl, den Vater Anton gefertigt hatte, sowie eine Fernsprechzelle.