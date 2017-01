Eutingen Einmal komplett im Ring herum

Eutingen-Rohrdorf (md). Der Ringschluss kommt: Lastwagen können schon bald wie bisher in die Hummelbergstraße einfahren, dann nach links in die Martin-Faßnacht-Straße abbiegen und von dort wieder zurück in die Hummelbergstraße. Von dort aus würde man wie bisher zurück auf die L 360 kommen. Für diesen Ausbau gab der Gemeinderat grünes Licht.