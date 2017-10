Eutingen Einige Einschränkungen sind zu erwarten

Eutingen. In Weitingen wurde in der Börstinger Straße der Kanal verlängert. Schulstraße Eutingen Wenn das Wetter mitmacht, könnte das Bauunternehmen Rath aus Pfalzgrafenweiler bereits am morgigen Mittwoch die Arbeiten an der Stichstraße zur Schulstraße umsetzen. Bisher führte der Kanal durch ein Privatgrundstück zum Vollmaringer Weg.

Das soll nun laut Wolfram Fischer reguliert werden. "Das ist sozusagen noch eine Altlast", sagt er. Eine Vollsperrung sei in diesem Bereich nötig. Gleich ums Eck, beim katholischen Kindergarten, wird der Gehweg repariert. In der Bergstraße werden die Pflastersteine herausgenommen und durch Asphalt ersetzt. Die Pflastersteine wurden einst eingesetzt, weil man die Verkehrsteilnehmer zum langsameren Fahren bewegen wollte. "Einige Steine sind kaputt, und die Steine machen eher Lärm", erklärt Fischer, dass sie daher rausgenommen werden. Zudem soll der Flickenteppich gleich beseitigt werden, sodass eine ebene Fläche entstehe.

In diesem Zuge werden auch die Schächte reguliert und die Straßeneinläufe ausgebessert. "Die Maßnahme dürfte bei passender Witterung relativ schnell umgesetzt werden", sagte Fischer. Die Pflastersteine würden mit der Maschine herausgeholt werden. Das sei heute kein allzu großer Aufwand mehr. Bahnhofstraße Eutingen In der Bahnhofstraße hatte die Telekom Kabel verlegt und aufgrund der geplanten Maßnahmen einen zwei bis drei Zentimeter starken Belag aufgebracht, sodass der Schotter nicht auf die Straße getragen wird. Dort soll der Gehweg beim Katzengraben erneuert werden. Die Bushaltestelle bleibt, wie sie ist. Benzstraße Eutingen Auch die Benzstraße in Eutingen bekommt mit der Karl-Akermann-Straße und der Daimlerstraße einen Ringschluss, was das Wasser anbetreffe. So könne bei einem Wasserrohrbruch besser und schneller gehandelt werden. Die Benzstraße, die bisher Privat- und Gemeindegrundstücke aufwies, wurde neu eingeteilt. Das Gebiet soll somit als Gewerbegebiet weiter erschlossen werden. Garagenpark Die Zufahrt zum Garagenpark an der Martin-Faßnacht-Straße im Gewerbegebiet "Neuer Bahnhof" wird ebenso umgesetzt. "Dort wird es wahrscheinlich die geringste Beeinträchtigung geben", bittet Fischer alle Betroffenen um Verständnis, denn bei allen Baumaßnahmen ist mit Behinderungen zu rechnen.