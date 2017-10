Eutingen Einfache und herausfordernde Stücke

Anfangs lernten sich die Kinder musikalisch näher kennen. Dann wurde gemeinsam musiziert. "Die Kinder hatten sichtlich Spaß", weiß Corinna Müller, die einen Teil der Nachwuchsmusiker seit Längerem begleitet. Sie freute sich, dass die Nachwuchsmusiker von den Mukis so gut aufgenommen wurden. "Es wird sicherlich nicht bei einem einmaligen Schnuppern bleiben", ist sich Corinna Müller sicher.

"Ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder", verabschiedeten sich die beiden Janas voneinander. Das Ziel sei, die Kinder früh an das gemeinsame Musizieren heranzuführen. "Spaß und Gemeinschaftsgefühl stehen bei unserer Jugendarbeit im Vordergrund. Dies zeigt sich das ganze Jahr über auch in den von unserem Jugendteam angebotenen Freizeitaktivitäten, wie Zeltlager oder Halloweenparty und vielem mehr", erklärt die langjährige Musikerin weiter. Heutzutage müsse man immer mal wieder neue Wege gehen, weiß auch die Musikkapelle Eutingen. Denn die Nachwuchsfrage beschäftigt alle Vereine. Die Musikkapelle Eutingen hat daher ein noch umfangreicheres Jugendprogramm auf die Beine gestellt und unterrichtet ihre Jugend im Vergleich zu früher, als mit einer Musikschule kooperiert wurde, früh schon selbst. Zudem sollen die Jungmusiker immer wieder Kontakt zu den älteren Jugendlichen und schließlich zur Stammkapelle bekommen.

Wer bei der Musikkapelle anfangen möchte und schon ein Instrument spielt, muss nicht an die Blockflöte zurück. "Kinder, die schon ein Instrument spielen, sind herzlich willkommen, sich mit ihren Eltern bei uns zu informieren und bei den Mukis reinzuschnuppern", lädt der Vorsitzende für Musik und ­Jugend, Gerold Akermann, ein. Ein weiteres Projekt ist gerade in der Planung: Eine neue Jugendkapelle für Kinder von sechs bis acht Jahren, mit Beginn an der Blockflöte. Diese neue Jugendkapelle könnte voraussichtlich im Herbst kommenden Jahres starten.

Weitere Informationen: Der Vorsitzende für Musik und ­Jugend, Gerold Akermann, gibt nähere Infos unter Telefon 07459/405074. www. musikkapelle-eutingen.de/Kontakt