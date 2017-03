Eutingen Eine Versicherung für den Notfall bei Starkregen

Zwei Mitarbeiter in der Baugrube befestigen Eisengitter. "Hier kommen wir gut voran, da macht das Wetter nichts aus. Aber weiter hinten schon", deutet Bauleiter Rainer Seid in Richtung Gleisdreieck. Wer sich auf den Weg begibt, erkennt schon nach wenigen Metern den Grund: Durch die großen Regenmengen der vergangenen Tage ist der Boden so aufgeweicht, dass die Bauarbeiten in diesem Bereich ruhen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Fläche gerodet. Im Januar erfolgten die Arbeiten, in deren Zuge ein rund sieben Meter tiefer Graben in der Nähe des Gleisdreiecks ausgehoben wurde. "Einen Teil des Rohres sieht man schon", zeigt Ortsbaumeister Wolfram Fischer auf das orangefarbene 250er-Rohr, das seinen Kopf in der Tiefe noch herausstreckt.

Ringsherum befinden sich Abgrenzungen und Absperrungen, die die Grube sichern. Bei dieser Regenmenge geht es dort aktuell nicht weiter. "Zeitlich schaffen wir das noch", ist Seid zuversichtlich, denn bei gutem Wetter sei das Rohr schneller verlegt als das Bauwerk bei der Erddeponie fertig gestellt.

Aufgrund der neuen Technik werde zwischen dem Retentionsbecken und dem Abschnitt zum Gleisdreieck anstatt eines 1100- ein 250er-Rohr verlegt. Zum Gewerbegebiet bleibe das 1100-, ebenso wie das bisher unter der Erddeponie verlaufende 1100-Rohr, das nach Inbetriebnahme des Retentionsbeckens zugeschüttet werde.

Eine Großmaßnahme, die nach anfänglichen Planungen mit 1,27 Millionen Euro umgesetzt und mit 752 000 Euro vom Land bezuschusst wird.