Eutingen Eine saubere Heimat für die Vögel des Waldes

"Was ist ein Siebenschläfer?", wollte ein Kind wissen. Uschi Meier beschrieb das Tier und erklärte, es habe seinen Namen daher, weil es bis zu sieben Monate schlafe. "Da kommt aber keiner raus", rief Simon. Daher öffnete Uschi Meier den Nistkasten. Die Kinder durften mit ihren Schaufeln und den in Handschuhen gehüllten Händen den Nistkasten ausräumen.

Federn, Eier, Moos und Nistmaterial gefunden

Sie fanden Federn, Eier, Moos und allerlei Nistmaterial. "Jetzt kommst du zum Einsatz", zeigte Uschi Meier auf den fünfjährigen Nabil. Er hatte einen Pinsel in der Hand, mit dem er den Nistkasten frei von Kleintieren machte. "Zum Reinigen dürfen wir niemals chemische Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden", sagte Uschi Meier. Es reiche, wenn der Kasten gründlich ausgefegt werde.

Bei starkem Parasitenbefall könne man den Nistkasten mit Wasser ausspülen, erfuhren sie. Da die Kinder nur "fegten", konnte der Kasten beschriftet und wieder aufgehängt werden.

Eine Erzieherin notierte sich die Nummer. Immer wieder öffneten die Kinder Nistkästen und fanden allerlei. "Ich habe ein Ei gefunden", zeigte Simon auf eine rote Schaufel, in der ein Ei lag. Uschi Meier berichtete von einem Vogelskelett. Weil der Vogel wohl gestorben sei, konnte er sich nicht mehr um das Ei kümmern.

Uschi Meier ließ daher die Kinder nicht mit dem Inhalt des Nistkastens hantieren, da der Todesgrund nicht geklärt sei. "Das kommt alles in die Tüte", erklärt sie und fragte: "Was machen wir nachher mit der Tüte?" Die Kinder schauten sich an und riefen laut: "Mit heim nehmen."

Einen großen Fund hatte auch Hektor gemacht, der am Wegesrand ein Fernglas entdeckt hatte. "Darf ich das mit heimnehmen?", wollte er wissen. Doch die Erzieherinnen erklärten, dass es vorerst in den Kindergarten müsse, vielleicht vermisse es der rechtmäßige Besitzer.

Simon hatte ein großes Anliegen: "Darf ich was sagen?" Gespannt warteten die Erzieherinnen. "Danke", sagt er ganz rührend und Uschi Meier freute sich. Sie sei gerne bereit, die Aktion im kommenden Jahr zu wiederholen.

Die Kinder würden an die frische Luft kommen, die Natur näher kennen lernen und somit auch ein Stück Umweltschutz mit nach Hause nehmen. Als letzte Empfehlung gab die Nabu-Kassiererin den Kindern mit auf den Weg: "Wir nehmen den Vögeln viel Raum weg, darum fragt eure Eltern mal, ob sie daheim nicht einen Nistkasten aufstellen wollen."