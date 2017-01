Eutingen Eine alte Tradition lebt wieder auf

Bei den Erwachsenen stand lange die Zahl 260 im Raum. "Des krieg ich na", warf Stefan Straub ein. Der Ergenzinger war an diesem frostig sonnigen Tag nach Göttelfingen gewandert, um den FC bei seiner Aktion zu unterstützen. Gekonnt drehte er den Becher um. "Unglaublich", rief David Speichinger ihm zu. Er konnte nicht fassen, dass der Ergenzinger drei Einsen vor sich liegen hatte. Damit holte er sich 300 Punkte und den Tagesrekord.

Mit seiner Neujahrsbrezel machte er sofort ein Erinnerungsfoto an den "Zufallsrekord". Peter Schüssler musste lachen: "So muss es sein." Er erinnerte er sich an das traditionelle Silvesterwürfeln in den Göttelfinger Wirtschaften in seiner Jugendzeit. Es wurde viel gelacht. "Wir haben auch immer wieder gesungen", denkt er gerne zurück. Ihm sei auch noch in Erinnerung, dass Jung und Alt zusammengespielt hatten. Alle waren gleich nach der Kirche zusammengekommen. Mit der Zeit verschwanden die Veranstaltungen.

Vor rund 20 Jahren wurde zum letzten Mal gewürfelt. Im Rahmen des 90-jährigen Bestehens des FC kam die Idee, das Silvesterwürfeln wieder ins Leben zu rufen. Einen Abend zuvor hatten sich die Erwachsenen zum Poker-Abend im Sportheim getroffen. 40 Teilnehmer traten gegeneinander an. Das Gesellige zu stärken und dabei Teamarbeit zu fördern, stand am Spielewochenende an.

Die kleinen Besucher freuten sich aber auch über die gewonnen Brezeln. Diese nahmen Finn, Ida und Emilie mit nach Hause – wenn die Neujahrsbrezel den Heimweg schaffte. "Die schmeckt gut", bissen sie schon in die hinein, die auf dem Tisch lag. Die lustigen Momente will der FC Göttelfingen auch außerhalb seines Jubiläumsjahrs wiederholen und will daher den Brauch des Silvesterwürfelns weiterführen.