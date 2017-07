Eutingen Ein Zimmermann steht nun an der Spitze

Eutingen. Es stürmt an diesem Vormittag, doch Rudolf Wellhäuser lässt sich davon nicht abhalten. Geduldig spricht er den Ablauf durch und geht auf Fragen seines Mitarbeiters ein. Der gelernte Zimmermann bildete sich bis zum Meister fort. Drei Jahre arbeitete er in diesem Beruf, er wechselte dann in den Bereich Bauleitung/Projektleitung. Bauvorhaben wie die Mössinger Stadtmitte setzte er um, er war aber auch in Österreich und der Schweiz tätig.

"Ich wollte wieder regionaler arbeiten", erklärt der 47-Jährige, warum er nach 17 Jahren in der Branche einen neuen Schritt gewagt hat.

Nachdem sein Vorgänger Reiner Jurczik die Stelle des langjährigen Hausmeisters Siegbert Kreidler übernommen hatte, war der Posten einige Monate vakant. "Wir haben uns für Herrn Wellhäuser aufgrund seiner Erfahrungen entschieden", sagten Bürgermeister Armin Jöchle und Ortsbaumeister Wolfram Fischer. Der neue Bauhofleiter hatte sowohl im Tiefbau als auch im Hochbau alle Gewerke mitbegleitet.