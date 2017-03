Eutingen Ein Hauch von Champions League weht durchs Gäu

Entsprechend begeistert waren die JSG Gäu-Trainer auch von der nun schon zweiten Inhouse-Schulung mit Saban Uzun. "Der Referent war fachlich top, menschlich klasse, sehr nett und kurzweilig und hatte jede Menge Tipps für uns Trainer – echt klasse", so Marco Bächle vom TSV Weitingen.

15 Jugendtrainer und Jugendleiter nahmen an der Schulung teil, die ein Bestandteil des gemeinsam erarbeiteten Jugendkonzeptes der JSG Gäu ist. Zu diesem Konzept gehört die kontinuierliche Qualifizierung der JSG Gäu-Trainer, die zusammen rund 200 Nachwuchsspieler betreuen. Die Bambinis (G-Jugend) und die F-Jugend sind noch vereinsintern gemeldet. Ab der E-Jugend werden die Mannschaften als JSG-Mannschaften betrachtet, wobei jeder der vier Vereine dann federführend "Pate" für eine Jugendmannschaft ist.

Die Schulung war auf den Bedarf und Wunsch der JSG Gäu-Trainer zugeschnitten und von Saban Uzun entsprechend vorbereitet. Zentrales Schulungsthema war "Training" mit Blick auf die Ausbildung im Kinder- und Jugendfußball und Entwicklung der Spieler-/innen, Trainingsplanung und Coaching – mit Unterthemen wie Unterschiede, Entwicklung oder Merkmale.

Viele Aspekte gab es zur Trainingsplanung von Bambini- bis E-Junioren, beziehungsweise von den C- bis zu den A-Junioren. Die Gruppenarbeit wurde in die Praxis umgesetzt, die Teilnehmer mussten mit den vorgestellten Steuerungsinstrumenten selber in der Gruppe Übungen ausarbeiten, vorstellen und in der Praxis durchführen. In der Nachbesprechung wurden die Lehrproben kritisch beleuchtet.

Als Übergang zum Praxisteil gab es ein Stationstraining mit den Grundbausteinen des ballorientierten Spiels mit kleinen Spielen, Torspielen, Zielspielen und verschiedenen Übungssituationen. Dazu wurden die Trainer in vier Gruppen eingeteilt und jede Gruppe bekam einen Grundbaustein zum Vorbereiten als Übung auf dem Sportplatz.

Eine weitere Schulung der Trainer ist bereits in der Planung

Auf dem Platz wurden die Grundbausteine des Trainings näher angeschaut. Die Trainer durften zu jedem Thema eine Übung aufbauen, die dann durchgespielt, in verschiedene Variationen abgeändert und durchgesprochen wurde, wie man die Übungen altersgerecht und zielgerichtet einsetzen kann.

Der Praxisteil dauerte ungefähr eine Stunde, es folgte danach noch ein ausgiebiges Abschlussgespräch mit Fragerunde. Dies war bereits die zweite Inhouse-Schulung der JSG Gäu. Die erste war im vergangenen Sommer zum Thema "Spiel­eröffnung". Eine weitere Schulung ist bereits in Planung, die auf der jetzigen Schulung aufbaut. Da die jetzige Schulung aufgrund des Themas mit rund dreieinhalb Stunden eher theoriebehaftet war, wird die nächste Schulung auf jeden Fall mehr ins Praktische gehen.