Eutingen Ein Händchen für die besonderen Beats

Mit der Zeit habe jeder seinen eigenen Weg eingeschlagen und die Musiker verloren sich aus den Augen, weshalb sich Armin Molnar stärker auf seine berufliche Karriere konzentrierte. Bei einer Jahres-Betriebsfeier packte ihn dann wieder die musikalische Leidenschaft. "Wir hatten einen DJ, der die Playlist rauf- und runterspielte, aber nicht wirklich was mixte. Ich habe dann mal gefragt, ob ich auch einmal das Musikprogramm machen dürfte", beschreibt Armin Molnar, wie er zu seinem Hobby kam.

Premiere bei der Betriebsfeier seines Unternehmens

Sein Unternehmen gab ihm die Chance und unterstützte ihn bei der Equipment-Anmietung für die Betriebsfeier. "Ich hatte das vorher noch nie gemacht, aber irgendwie ein Gehör dafür", erklärt er, dass er vor dem ersten Auftritt gespannt war. Die Musik kam gut an, denn jedes Jahr wurde er aufs Neue gefragt und die Gästezahl blieb auch bis in die späten Abendstunden auf einem hohen Niveau. "Wenn es in das Programm passt, gehe ich gerne auf Wünsche des Publikums ein und schaue, was kommt an und was nicht", probiert DJ Armin immer wieder was aus.

So legt er gerne bei Geburtstagsfeiern und anderen Veranstaltungen auf. "Mir ist das Publikum und die passende Location wichtig", beschreibt er. Über die Jahre lernte er DJs aus der ganzen Welt kennen. Diese brachten ihren eigenen Style mit und so wurde experimentiert. Rumänen hätten beispielsweise den Manele-Style, eine Art wie Reggaeton. Lateinische Rhythmen würden sich mit Beats kombinieren lassen – Ausprobieren heißt das Motto.

Anfangs mischte der vor vier Jahren nach Eutingen gezogene Familienvater noch alles mit der Maus von Hand. "Das würde heute nicht mehr klappen", betont er, wie aufwendig das wäre. Auf dem Laufenden bleibe er, indem er sich die Charts anhöre, in Radiosender hinein höre und über YouTube schaue, was sich tut. "Wenn ich einen Song höre, schreibe ich mir sofort den Titel auf", sagt er.

Dann wird im selbst gebauten DJ-Studio und Partyraum ausprobiert: die Lichtampeln, die Lautsprecher, Mischpult, Laptops und Anlage an und los gehe es. "Ich mach das nur für mich und die Besucher", erklärt er. Mit befreundeten DJs aus Deutschland, Argentinien, Rumänien und anderen Ländern lege er gerne bis spät in die Nacht auf und wage sich an Neues heran.

"Sehr gerne würde ich auch mal am Balaton auflegen", beschreibt er, dass er gerne am Plattensee Urlaub macht und dass die Atmosphäre dort eine besondere sei. Technisch sei er bestens ausgerüstet, obwohl es nach oben kaum Grenzen gebe. Trotzdem ist er mit seinem Controller zufrieden. In der nächsten Zeit ist einiges los, denn zur Sommerzeit ist Hochkonjunktur und da muss die Mischung passen.