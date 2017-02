Eutingen Ein gallisches Dorf im besetzten Eutinger Gäu

Eutingen-Weitingen. Auch in der nunmehr siebten Auflage zogen die Weitinger "Blechspucker" am Samstag im Narrenheim alle närrischen Register und brannten ein Stimmungsfeuerwerk der Superlative ab. Alles war feinste "Fasnet handg’macht" – Weitinger Fasnets-Eigenproduktion und völlig ohne Konserve. Die Elektronik sorgte nur dafür, dass man die unzähligen Gags auch bis in die hintersten Plätze verstehen konnte, denn das Narrenheim war schon vor Beginn der Veranstaltung bis zum Platzen gefüllt, und viele Gäste mussten sich mit Stehplätzen begnügen.

"Live und in Farbe" spielte die Hauskapelle der Weitinger Musiker, die "Blauen Kappen", die Fasnetsdirigent Frank Sauter gekonnt leitete. Zur Eröffnung gab es den Weitinger Narrenmarsch, der von den Gästen begeistert mitgesungen und -geklatscht wurde.

Launig, originell und teilweise deftig-schrill moderiert wurde der Abend vom Wirt Eugen (Marcel "Spätzle" Breining) und seiner manchmal kratzbürstigen Frau Lena (Musikerchef Andreas Gaus), die ihrem Gatten das Leben schwer macht. "Eure Enkel" (Marcel Breining, Markus Saile und Joscha Weihing) steuerten komisch-originelle Titel bei, unter anderem von der längsten Schlange der Welt – nämlich der vor dem Damen-Klo. Zu einem Gastauftritt holte sich das Trio Sarah Blömer und ihren Freund nach vorne. Während die Trompeterin bestens wegkam, musste sich ihr Freund allerlei anhören – doch schlagfertig lud er die drei zu sich ein unter dem Motto "Rache ist süß". Die "Enkel" durften nicht ohne Zugabe von der Bühne.