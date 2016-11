Eutingen Ein Dankesbrief vom Bischof

Unter anderem erfuhren die Anwesenden, dass Cäcilia zuerst die Schutzpatronin der Organisten war und erst später zur Beschützerin aller Kirchenmusiker aufstieg.

Nach diesem Exkurs ins Geschichtliche ging der Geistliche zu den Ehrungen über. Anita DiPatti durfte er für 25 Jahre die Urkunde des Cäcilien-Verbandes und die entsprechende silberne Anstecknadel überreichen. Für Helga Morlok gab es keine Anstecknadel mehr.

Sie hatte schon alle Ehrenzeichen, die möglich sind in den letzten 65 Jahre ihres aktiven Singens erhalten, und so blieb sowohl dem Verband als auch der Diözese nur übrig, der treuen Sängerin für ihr Engagement in Briefform zu danken. Bischof Gebhard Fürst dankte Helga Morlok in diesem Brief für diesen liturgischen Dienst in der katholischen Kirche.

Auch vom Chor wurden die beiden treuen Sängerinnen geehrt. Sie erhielten je ein festliches Blumengebinde. Mit Urkunde, Dankesbriefen und Blumen hatten die beiden Chormitglieder beim Gruppenfoto wirklich alle Hände voll zu tun.

Mit einem gemütlichen Beisammensein und weiteren Liedern klang dieser Nachmittag dann aus.